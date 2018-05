A számítógépek sokkal jobban intézik az ügyeket, mint az emberek, de nem kreatívak - hangsúlyozta Jack Ma. Akinek a cége, az Alibaba a mesterséges intelligencia kutatásának egyik legfőbb szponzora Kínában. Jack Ma a saját példáját hozta fel: nem volt túl sok pénze, amikor felvételizett a Harvard egyetemre. Tízszer próbálkozott, tízszer utasították vissza. Közben viszont felfedezte az internetet. Észrevette: Kína nincs jelen a világhálón. Ő volt az első kínai honlap gazdája. Pedig angoltanár, akinek az informatikai tudása minimális. Ebből a kezdeményezésből nőtt aztán ki a világ legnagyobb internetes kereskedője, az Alibaba, melynek már több mint 17 ezer munkatársa van. Amikor New Yorkban, a tőzsdén értékesíteni kezdték a részvényeit, akkor ez volt az év legnagyobb üzlete a világ pénzügyi fővárosában. Jack Ma most nemcsak azért járt Izraelben, hogy átvegye a díszdoktori címet, hanem üzleti vállalkozásokat is tervez, mert sok kreatív ember él Izraelben.

Amikor felvesz valakit, megnézi a diplomáját? - tudakolták a diákok Tel Avivban. Nem, mert akkor saját magamat is ki kellene rúgnom - válaszolta vidáman Jack Ma. Aki végül szülővárosában szerzett angoltanári diplomát, miután a Harvard oly sokszor elutasította. Nem volt egy életre szóló élmény az egyetem - mondta a még mindig csak 50 éves dúsgazdag kínai vállalkozó. Aki felhívta a figyelmet arra, hogy Albert Einstein sem volt kitűnő tanuló. Én mégiscsak szívesen találkoznék vele éppúgy, mint Marx Károllyal - mondta Jack Ma, aki kiváló kapcsolatot ápol a Kínát vaskézzel kormányzó kommunista párttal. Olyannyira, hogy az első olyan G20-csúcsot, melyet Kínában rendeztek meg, épp Hangcsouban, Jack Ma szülővárosában tartották. Az Alibaba alapító elnöke előbb találkozott Donald Trumppal, mint Hszi Csin-ping kínai elnök.” Ma és én nagy dolgokat viszünk együtt véghez” - mondta akkor az USA elnöke. Jack Ma egymillió új munkahelyet ígért Trumpnak, ha nem indít kereskedelmi háborút Kína ellen. Az amerikai elnök mégiscsak megindította a csatát, de csak félgőzzel. Egy magas rangú amerikai küldöttség épp most fejezte be pekingi tárgyalásait: a South China Morning Post szerint áttörés nem volt, de hasznos kompromisszumokat dolgoztak ki a világ két szuperhatalmának gazdasági vezetői.

Jack Ma már nem operatív főnök az Alibabánál, mely a mesterséges intelligencia kutatásában is igen aktívan részt vesz. Kína ezen a területen Amerikával egyenlő súlyú hatalom kíván lenni 2025-re. Jack Ma hazájának utazó gazdasági nagykövete, aki új lehetőségeket keres cége és a Mennyei Birodalom számára. Nagyon tart egy kínai-amerikai kereskedelmi háborútól. Többször is úgy nyilatkozott, hogy valóságos háborúhoz is elvezethet a nagyhatalmak gazdasági konfliktusa. Ezért Jack Ma egyik fő feladatának tartja a globalizáció elterjesztését, melynek fő eszköze az internet, mely az ő karrierjét és vagyonát is megalapozta. Kína leggazdagabb embere fontosnak tartja, hogy az embernek szíve is van, nemcsak racionális döntések uralják az életét. Ha valakinek a vagyona meghaladja a 100 millió dollárt, akkor már felelősséget is kell vállalnia, hiszen sok ezer ember munkahelye és egzisztenciája függ tőle. Rengeteg probléma van a világban, de lássanak ebben lehetőséget, és akkor éppoly eredményesek lehetnek, mint én - hangsúlyozta az Alibaba alapító elnöke Tel Avivban, ahol átvette a díszdoktori címet, melyet tanulmányaival aligha érdemelt ki, de hát ő lett Kína leggazdagabb vállalkozója és a világ első számú internetes kereskedője.