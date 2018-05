Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37c615b0-1382-4540-b3dc-4ea75cb02a5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egész hétvégén lehetnek viharok, de marad a 26-32 fok. ","shortLead":"Egész hétvégén lehetnek viharok, de marad a 26-32 fok. ","id":"20180503_A_hetvegen_is_marad_a_strandido_hirtelen_viharokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c615b0-1382-4540-b3dc-4ea75cb02a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8885681d-fe0a-4d49-b566-8252c743a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_hetvegen_is_marad_a_strandido_hirtelen_viharokkal","timestamp":"2018. május. 03. 14:16","title":"A hétvégén is marad a strandidő hirtelen viharokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce88b6c-63dc-4539-aa0b-98f9d46196a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős közleményt adott ki Márki-Zay Péter, a polgármester összehangolt jobboldali lejárató kampány indulásától tart. A hírfogyasztókat arra kéri, ne higgyék el a lejáratására készült híreket.\r

\r

","shortLead":"Erős közleményt adott ki Márki-Zay Péter, a polgármester összehangolt jobboldali lejárató kampány indulásától tart...","id":"20180504_Karaktergyilkossagok_es_mediatamadasok__nagy_fideszes_bosszura_keszul_MarkiZay_Peter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce88b6c-63dc-4539-aa0b-98f9d46196a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a3863-9e49-4f38-a570-a8f5cd164101","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Karaktergyilkossagok_es_mediatamadasok__nagy_fideszes_bosszura_keszul_MarkiZay_Peter","timestamp":"2018. május. 04. 16:32","title":"Karaktergyilkosság és médiatámadások - nagy fideszes bosszúra készül Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videós kollégánkat 2016-ban tiltották ki a parlamentből, azonban csak pár hónapra, most azonban erre hivatkozva nem mehet be tudósítani az új parlament megalakulásáról. ","shortLead":"Videós kollégánkat 2016-ban tiltották ki a parlamentből, azonban csak pár hónapra, most azonban erre hivatkozva nem...","id":"20180504_Nem_engedik_be_kollegankat_a_parlament_alakulo_ulesere_egy_ket_evvel_ezelotti_eset_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb3dea8-ea78-415d-80d9-80d4cbaf3d2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Nem_engedik_be_kollegankat_a_parlament_alakulo_ulesere_egy_ket_evvel_ezelotti_eset_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 18:49","title":"Nem engedik be kollégánkat a parlament alakuló ülésére egy két évvel ezelőtti eset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","shortLead":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","id":"20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11dd228-b833-4d21-9b6d-edadf38f1cf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","timestamp":"2018. május. 03. 16:00","title":"Az EP kimondta: a menekült gyerekeket nem lehet fogva tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","shortLead":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","id":"20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c8734-264d-4be1-bf88-9c4c1158a549","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. május. 04. 09:52","title":"Kordonbontás-ügyben sincs ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori felcsúti polgármester által bekebelezett Mediaworks a bíróság szerint a Munka Törvénykönyvét megsértve bocsátott el két szerkesztőt a Fejér Megyei Hírlaptól.","shortLead":"Az egykori felcsúti polgármester által bekebelezett Mediaworks a bíróság szerint a Munka Törvénykönyvét megsértve...","id":"20180504_Elvesztette_Meszaros_lapkiadoja_a_pert_ami_a_hamisitott_Orbaninterju_ugyeben_indult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82da39b0-2b84-42ba-b576-d1be966c8392","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Elvesztette_Meszaros_lapkiadoja_a_pert_ami_a_hamisitott_Orbaninterju_ugyeben_indult","timestamp":"2018. május. 04. 05:15","title":"Elvesztette Mészáros lapkiadója a pert, ami a hamisított Orbán-interjú ügyében indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek egyet, de támogatják egymást. ","shortLead":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek...","id":"20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba34302-dff4-43c3-a7d1-e0ba29719b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","timestamp":"2018. május. 03. 10:13","title":"Idősebb Fekete-Győr az ifjabbról: \"Amit kitűzött, azért neki kell megvívnia a küzdelmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat tektonikai mozgásairól és keletkezéséről.","shortLead":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat...","id":"20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b96163-aa08-4c4b-a875-4ffb1ba595d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","timestamp":"2018. május. 04. 15:03","title":"Megmérik az Alpok pulzusát, 600 szenzort vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]