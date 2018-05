Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b15891-936f-4a62-884a-6fbbc4a6c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert nyert, a szervezők megtarthatják az élőláncos tüntetést a parlament alakuló ülésének napján, kedden a Kossuth téren. A rendőrség előzőleg betiltotta a megmozdulást - derül ki a TASZ Facebook-oldalán látható videóból.","shortLead":"Miután a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert nyert, a szervezők megtarthatják az élőláncos tüntetést...","id":"20180505_Mehet_az_elolanc_a_parlament_kore_kedden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b15891-936f-4a62-884a-6fbbc4a6c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532ca1c3-6233-4875-a0ee-55e4aac8654f","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Mehet_az_elolanc_a_parlament_kore_kedden","timestamp":"2018. május. 05. 17:45","title":"Pert nyert a TASZ, mehet az élőlánc a parlament köré kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd12f0d-580a-4a86-b83a-aaec4285244a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem jó ötlet teljesítményfokozóval beülni az érettségire.","shortLead":"Nem jó ötlet teljesítményfokozóval beülni az érettségire.","id":"20180505_Figyelmeztet_a_pszichologus_nehogy_energiaitalt_igyon_aki_erettsegizik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd12f0d-580a-4a86-b83a-aaec4285244a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801ce337-805f-417d-91f2-c0b1ee24e250","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Figyelmeztet_a_pszichologus_nehogy_energiaitalt_igyon_aki_erettsegizik","timestamp":"2018. május. 05. 11:50","title":"Figyelmeztet a pszichológus: nehogy energiaitalt igyon, aki érettségizik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f637861-8437-4cbb-8f61-466319ff6008","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt hívják civil segítségnek.","shortLead":"Ezt hívják civil segítségnek.","id":"20180505_Vajon_ki_nyer_a_bottal_jaro_ferfi_vagy_a_fegyverrel_menekulo_bunozo__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f637861-8437-4cbb-8f61-466319ff6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1139bf3-c5ca-4673-a2e4-dd070cc0ce80","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Vajon_ki_nyer_a_bottal_jaro_ferfi_vagy_a_fegyverrel_menekulo_bunozo__video","timestamp":"2018. május. 05. 13:21","title":"Vajon ki nyer, a bottal járó férfi, vagy a fegyverrel menekülő bűnöző? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","shortLead":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","id":"20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1a2bd-ac1c-4c6b-9ea3-44c4e4bd0fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","timestamp":"2018. május. 05. 08:07","title":"A pénteki melegrekord után ma is kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080d1da1-fc40-4940-98ec-3ac0687866ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs parlamenti államtitkár lesz, Tuzson Bence a területi közigazgatást felügyeli, Fürjes Balázs pedig Budapestért és az agglomerációért fog felelni – néhány részlet arról, hogyan fog kinézni a Miniszterelnökség a jövőben.","shortLead":"Orbán Balázs parlamenti államtitkár lesz, Tuzson Bence a területi közigazgatást felügyeli, Fürjes Balázs pedig...","id":"20180505_Gulyas_Gergely_Marad_a_Kormanyinfo_Rogan_felel_a_turizmusert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=080d1da1-fc40-4940-98ec-3ac0687866ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5d16ee-0079-4fe1-93b6-5729e85aa6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Gulyas_Gergely_Marad_a_Kormanyinfo_Rogan_felel_a_turizmusert","timestamp":"2018. május. 05. 21:31","title":"Gulyás Gergely: Marad a Kormányinfó, Rogán felel a turizmusért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan lehetséges egymással gyógyulni?","shortLead":"Hogyan lehetséges egymással gyógyulni?","id":"20180506_Szabo_T_Anna_Ugy_ereztem_nem_leszek_azonos_magammal_ha_nem_szulhetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f551ec-39d2-42d0-82b3-80ff1c828c09","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180506_Szabo_T_Anna_Ugy_ereztem_nem_leszek_azonos_magammal_ha_nem_szulhetek","timestamp":"2018. május. 06. 20:15","title":"Szabó T. Anna: „Úgy éreztem, nem leszek azonos magammal, ha nem szülhetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt) nevű skót függetlenségi szervezet évente megtartott rendezvényén - közölte a BBC brit közszolgálati média hírportálján.","shortLead":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt...","id":"20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb058cc-91b7-4e6f-961a-af7bdea072a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","timestamp":"2018. május. 05. 19:32","title":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai nyomásgyakorlás nem kedvez a két ország közötti párbeszédnek - figyelmeztetett Észak-Korea. ","shortLead":"Az amerikai nyomásgyakorlás nem kedvez a két ország közötti párbeszédnek - figyelmeztetett Észak-Korea. ","id":"20180506_EszakKorea_figyelmeztette_Trumpekat_hogy_ne_fenyegetozzenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f03f761-379d-44e0-a079-e309254061c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_EszakKorea_figyelmeztette_Trumpekat_hogy_ne_fenyegetozzenek","timestamp":"2018. május. 06. 13:25","title":"Észak-Korea figyelmeztette Trumpékat, hogy ne fenyegetőzzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]