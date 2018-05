Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hány percet töltesz úton a gyerekeiddel a bölcsődébe, az óvodába, az iskolába menet? Hány mosást teszel be hetente, hányszor hajolsz le, hogy felszedj egy széthagyott akármit? Hányszor érzed azt, hogy képtelenség akárcsak az (állítólag) legszükségesebb dolgokra időt szakítanod? És milyen gyakran érzel bűntudatot, amiért az általad menedzselt családi élet állandó érzelmi és logisztikai széthullással fenyeget?



","shortLead":"Hány percet töltesz úton a gyerekeiddel a bölcsődébe, az óvodába, az iskolába menet? Hány mosást teszel be hetente...","id":"hvgextrano_20180504_Anya_nem_er_ra__Beepitett_buntudat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30bba03-8ee0-45b1-863b-aceba88bec94","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180504_Anya_nem_er_ra__Beepitett_buntudat","timestamp":"2018. május. 06. 08:00","title":"Anya nem ér rá - Beépített bűntudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c80fe0-bbc9-4377-b9f5-5a18a644ac61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autót előzött úgy, hogy közben szemből érkezett a busz.","shortLead":"Két autót előzött úgy, hogy közben szemből érkezett a busz.","id":"20180506_suzuki_paty_budakeszi_amokfuto_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c80fe0-bbc9-4377-b9f5-5a18a644ac61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a4816d-6c92-460c-b850-9168caa8a8ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_suzuki_paty_budakeszi_amokfuto_autos_video","timestamp":"2018. május. 06. 04:01","title":"A nap videóján az ámokfutó Suzukis, aki majdnem tömegbalesetet okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8542e3b2-2e19-4697-9df2-e99d88cd39a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság elrendelte a jogsértő porcelánok megsemmisítését. ","shortLead":"A bíróság elrendelte a jogsértő porcelánok megsemmisítését. ","id":"20180507_a_birosag_is_kimondta_hogy_a_zara_home_lemasolta_a_herendi_teaskeszletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8542e3b2-2e19-4697-9df2-e99d88cd39a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f196c-8e94-404a-9f5a-bdd2873785ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_a_birosag_is_kimondta_hogy_a_zara_home_lemasolta_a_herendi_teaskeszletet","timestamp":"2018. május. 07. 14:24","title":"A bíróság is kimondta, hogy a Zara Home lemásolta a Herendi teáskészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol futballklub.","shortLead":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol...","id":"20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ca53a-0aad-4268-a1a4-affc941e1f51","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","timestamp":"2018. május. 05. 21:52","title":"\"Légy erős, Főnök\" - üzenték a játékosok az agyvérzés miatt megműtött Fergusonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járművéből.","shortLead":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járművéből.","id":"20180506_Egymasba_rohant_ket_auto_Mohacson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036daace-9e29-41ab-a590-00a89be3ab05","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Egymasba_rohant_ket_auto_Mohacson","timestamp":"2018. május. 06. 20:28","title":"Egymásba rohant két autó Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még látványosabb, mert átalakították.","shortLead":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még...","id":"20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0318effb-ccc2-40b1-a8fa-c3307196e949","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","timestamp":"2018. május. 06. 17:41","title":"30 év után előkerült a szuperritka Lamborghini, amiről csak sejtették, hogy létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5156d93d-4a32-4cc0-a477-071e5de582b8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC élvonalbeli labdarúgó-mérkőzéssel avatták fel szombaton a hazai csapat közel 15 ezer férőhelyes új stadionját. A stadion átadása csúszott, az építési költségek pedig a tervezett háromszorosára emelkedtek. Vendéggyőzelem született.","shortLead":"A Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC élvonalbeli labdarúgó-mérkőzéssel avatták fel szombaton a hazai csapat közel 15...","id":"20180505_Atadtak_a_DVTK_uj_stadionjat_a_tervezettnek_a_haromszorosaba_kerult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5156d93d-4a32-4cc0-a477-071e5de582b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51be4264-56d2-4400-afac-7210fc62a4ec","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Atadtak_a_DVTK_uj_stadionjat_a_tervezettnek_a_haromszorosaba_kerult","timestamp":"2018. május. 05. 19:23","title":"Átadták a DVTK új stadionját. Háromszoros költségek, füttykoncert és vendéggyőzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]