A grúziai görög családból származó Ivan Szavvidisz ma már két országban él: Oroszországban és Görögországban is jelentős érdekeltségei vannak, s mindkét hazájában beleásta magát a politikába.

Ellenfelei azzal vádolják, azért vásárolja fel Szaloniki kikötőjét, hogy Moszkva érdekeinek megfelelően kiszorítsa a NATO-t a Balkán egyik legfontosabb kapujának tartott városból.

Nagy feltűnést keltett március közepén Ivan Szavvidisz, orosz-görög oligarcha, a PAOK Szaloniki fociklub tulajdonosa: amikor a bíró az AEK Athén elleni meccs utolsó perceiben a csapata ellen fújt, az övén egy pisztollyal befutott a pályára, s addig vitatkozott a játékvezetővel, amíg a megrémült sípos ember vissza nem vonta döntését.

Szavvidisz gyepen elért győzelme nem volt tartós: a szövetség büntetőpontokkal sújtotta a 2012-ben Szavvidiszhez került Szalonikit, az üzletembert pedig három évre eltiltotta a görögországi futballpályák látogatásától.

A pisztolyos jelenet egyáltalán nem jellemző az 59 éves üzletemberre: nem szokott veszteni, s igyekszik elkerülni a feltűnést is. Viszont kitartó és céltudatos: 14 éves korában elköltözött a grúziai görög közösséghez tartozó családjától, s eleinte bohócként, majd a doni állami dohánygyár munkásaként kereste kenyerét. Közben esti kurzusokon tanult, s amint szétesett a Szovjetunió, több görög társával együtt elindult, hogy felfedezze az őshazát, Görögországot.

S ha már a grúziai görögök hagyományosan dohánytermesztéssel foglalkoztak, a rossz nyelvek szerint Szavvidisz be is kapcsolódott a csempészetbe: eleinte kishajókon, majd konténerhajókon vitték a dohányt a görög kikötőkbe. Bár még senki sem bizonyította, hogy Szavvidisz is részt vett volna a grúz maffia által szervezett illegális dohányexportban, az tény, hogy három évvel később ő lett az egykori Szovjetunió legnagyobb dohánygyárának számító üzem vezetője, majd többségi tulajdonosa, ehhez pedig aligha cigarettasodróként kereste meg a milliókat.

A céget viszont jól vezette, nem véletlen, hogy idén márciusban a Japan Tobacco 1,6 milliárd dollárért megvette tőle a közben Donszkoj Tabak névre átkeresztelt vállalatot. Közben az orosz politikába is beszállt: 1998-ban a rosztovi terület parlamentjébe került be, majd 2003-ban és 2007-ben már a moszkvai törvényhozásban szerzett képviselői helyet, természetesen a Putyin mögött álló Egységes Oroszország jelöltjeként. Az üzletember a külügyi bizottság tagja volt, s őt választották meg az oroszországi görög közösségek elnökévé. Moszkvai vélemények szerint az oligarcha immár az orosz államfő belső bizalmi köréhez tartozik, így aligha kell tartania vagyona megcsappanásától.

A dohánygyár eladása után Szavvidisz még nagyobb figyelmet fordíthat Szalonikire, ahol az utóbbi nyolc évben alaposan bevásárolt. A kikötő és a hozzá tartozó raktárközpont, valamint a focicsapat mellett megvett egy luxushotelt, egy dohánygyárat, egy palackozóüzemet, s az ő tulajdonában van a legjobb tengerparti ingatlanok egy része is.

© AFP / Sakis Mitrolidis

S miközben a görög újságok kitaláltak egy új szót, az „Ivanaptikszit” – ami azt jelenti, hogy valaki Ivánnak köszönhetően gazdagodik meg – a lapok arról is egyre többet írnak, hogy egy hivatalosan 760 millió dolláros vagyonnal rendelkező üzletember miképpen volt képes megszerezni ekkora görögországi vagyont.

Sokaknak – köztük az athéni amerikai nagykövetségnek – megvan a válasza is. Szerintük a magát Szaloniki megmentőjének álcázó és a városban valóban népszerű Szavvidisz a valóságban a putyini Oroszország érdekeit valósítja meg a Balkán déli részén. S nem csak azzal, hogy Szavvidisz igyekszik kiszorítani a stratégiai elhelyezkedésű szaloniki kikötőből a NATO-t, hanem azzal is, hogy állítólag igyekszik egymás ellen kijátszani a leginkább EU-párti görög politikai erőn, az Új Demokrácián belüli érdekcsoportokat. Szavvidisz annak ellenére sikeres lett Görögországban, hogy az átlagos görög oligarchákkal ellentétben nem családi örökségként kezelte, hanem önerőből teremtette meg vagyonát.

© AFP / Nurphoto / Wassalios Aswestopoulos

Az ismerősei szerint igencsak vallásos Szavvidisz semmit sem sajnál fiaitól, Georgiosztól és Nikosztól. Amikor például a 24 éves Georgiosz tavaly elvette feleségül az orosz Jana Hugyakovát, az ara gyöngyökkel és kristályokkal kivarrt ruhában járult az oltárhoz, s a hatszáz vendég részvételével rendezett lakodalmat az újságírók az év esküvőjének titulálták. A vendégek névsora pedig megmutatta, hogy Szavvidisz igazi úr Szalonikiben: többek között Kosztasz Karamanlisz volt görög kormányfő, Panosz Kammenosz védelmi miniszter, valamint Jiannisz Butarisz, szaloniki polgármestere is tiszteletét tette a bazi nagy görög lagziban.