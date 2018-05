Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c065c941-424a-4b1c-bdad-8cc301cff99b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű érettségi szövegértési feladatán meglehetősen nehéz szöveget kaptak a diákok, mutatjuk, hogy kellett megoldani! ","shortLead":"A középszintű érettségi szövegértési feladatán meglehetősen nehéz szöveget kaptak a diákok, mutatjuk, hogy kellett...","id":"20180507_Erettsegi_itt_a_nehez_szovegertesi_feladat_megoldasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c065c941-424a-4b1c-bdad-8cc301cff99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0f9493-8980-4790-9220-5dbbe8b0b03d","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Erettsegi_itt_a_nehez_szovegertesi_feladat_megoldasa","timestamp":"2018. május. 07. 13:03","title":"Itt a középszintű magyarérettségi megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23-29 fok várható, erős széllel. ","shortLead":"23-29 fok várható, erős széllel. ","id":"20180506_A_szellel_elviselhetobb_lesz_a_meleg_ma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d056106b-ac64-444e-8266-e1231896061e","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_szellel_elviselhetobb_lesz_a_meleg_ma","timestamp":"2018. május. 06. 08:10","title":"A széllel elviselhetőbb lesz a meleg ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","shortLead":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","id":"20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba05adf0-9ef0-4acc-93a5-fcc453e407a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","timestamp":"2018. május. 06. 08:49","title":"A TEK is lezárja a Kossuth teret és a környékét kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","shortLead":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","id":"20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36f74-c792-4a2a-ae99-0afca2efe8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","timestamp":"2018. május. 07. 17:08","title":"Kétszer annyit költ a fizetéséből rezsire egy magyar háztartás, mint egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","shortLead":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","id":"20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f67bf1-e207-42a1-b82a-d7b6d4872faa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 05. 20:02","title":"Vízilabdázók kisbusza ütközött kamionnal, egy forgalomirányító életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","shortLead":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","id":"20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09f91a-c1b2-459e-b113-fd512b6a9e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","timestamp":"2018. május. 06. 14:40","title":"Útlezárással akadályozták meg Szerbiában Seselj szélsőséges tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Egy anya sosem pótolható? Dehogynem.","shortLead":"Egy anya sosem pótolható? Dehogynem.","id":"20180506_Hogy_szurhatta_el_ennyire_a_rendorseg_a_cukiskodo_anyak_napi_videojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973fd65-3c37-4964-b156-4ea21f46cac6","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Hogy_szurhatta_el_ennyire_a_rendorseg_a_cukiskodo_anyak_napi_videojat","timestamp":"2018. május. 06. 18:49","title":"Hogy szúrhatta el ennyire a rendőrség a cukiskodó anyák napi videóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","shortLead":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","id":"20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb42479e-5081-46e3-a17a-c9decc614314","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","timestamp":"2018. május. 05. 18:57","title":"Tízezres Macron-ellenes tüntetés volt Párizsban, másutt is utcákra vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]