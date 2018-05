A hivatalos megfogalmazás szerint a Wizz Air vezérigazgatója a közép- és kelet-európai légiközlekedést érintő jelentős bejelentést tesz a légitársaság hétfői, debreceni sajtótájékoztatóján – írja a Dehir.hu.

A debreceni hírportál úgy spekulál, hogy ilyen tárgyú meghívót a Wizz Air akkor szokott küldeni, ha új járatot, járatokat indítanak. Most is erre lehet számítani, ráadásul úgy tudni, nem is csak egy új desztinációt neveznek majd meg – olvasható az oldalon.

A Wizz Air legutóbb tavaly decemberben indított új járatot Debrecenből Oroszország fővárosába, Moszkvába. A légitársaság gépei emellett Londonba, Tel-Avivba, Malmöbe, Eindhovenbe, Milánóba és Párizsba is repülnek Debrecenből.

A Wizz Air mellett a Lufthansa Münchenbe közlekedtet járatokat a cívisvárosból, nemrég sűrítették a járatok számát heti háromról heti ötre.

A debreceni reptéren az év első négy hónapjában 100 ezer utas fordult meg, a növekedés 26 százalékos volt a tavalyi évhez viszonyítva. És a charterszezon csak most kezdődik: csütörtökön érkezik Németországból az első beutazó járat. Június elején már indulnak Debrecenből a török és az egyiptomi charterek is, június közepétől pedig Spanyol- és Görögországba, valamint Bulgáriába is lehet majd utazni a városból.