Most már a Wizz Air járatain is fizetni kell azért, hogy azok, akik együtt utaznak, egymás mellé ülhessenek, az erről szóló olvasói levelek az elmúlt hetekben kezdtek érkezni az szóló olvasói levelek a Fapadosinfo.blog.hu szakbloghoz.

Korábban a légitársaság rendszere általában akkor is egymás mellé szóló helyeket osztott ki az egy foglaláson szereplőknek, ha nem választottak maguknak ülést például az ablak mellé vagy nagyobb lábtérrel, felárért. A helykiosztás után is csak e lehetőségek közül lehetett választani: ha tehát valakit neki nem tetsző helyre pakolt az algoritmus, fizethetett, hogy élvezhesse a kilátást vagy kényelmesebben utazhasson.

Most ezeken az opciókon felül megjelent egy újabb: ha a rendszer az együtt foglalókat szétszórja a gépben, lehet egymás mellettieket választani – pénzért. Az ár 1-50 euró között alakul, a blog azonban letesztelte a szolgáltatást, és azt tapasztalta, hogy általában 5-48 eurót kell érte fizetni. Tehát minimum 1500 forintot ki kell csengetni érte.

Fizetni a foglaláskor és a becsekkoláskor is lehet az egymás mellé kerülésért, az utóbbi esetben viszont többe kerül a szolgáltatás.

Azt is letesztelte a blog, hogyan dolgozik az algoritmus, ha kisgyerekes vagy kamasszal utazó családok foglalnak együtt. Az első esetben azt látták, hogy legalább az egyik szülőt a gyerek mellé osztja be a rendszer, a 14 évesnél idősebbeket azonban már felnőttként kezeli, máshová ülteti.

Az Origo az üggyel kapcsolatban megkérdezte a légitársaságot, ahonnan ezt a választ kapta: "A Wizz Air ülőhelykiosztási algoritmusa része a légitársaság stratégiájának, aminek szellemében folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, és új lehetőségeket teremtünk a jobb utazási élmény és a lehető legalacsonyabb viteldíjak biztosítása érdekében. Minden utas számára elérhető az ingyenes ülőhelykiosztás, amellyel nem garantált, hogy útitársa mellett utazik. A gyermekekkel utazó családok esetében biztosítjuk, hogy a gyermek legalább egy kísérő felnőtt mellett kapjon helyet. A jelenlegi rendszer azt is lehetővé teszi az ülőhelyüket lefoglaló, illetve WIZZ GO, WIZZ Plus vagy Wizz Privilege Pass szolgáltatást megvásárló utasok számára, hogy ülőhelyüket a lehető legtöbb üres sorból válasszák ki. A Wizz Air továbbra is elkötelezett a nagymértékű rugalmasság mellett, és arra törekszik, hogy minden utasa számára a legjobb utazási élményt nyújtsa a fedélzeten."