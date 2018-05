Barcelona volt a konferenciaszervezők kedvenc helyszíne 2017-ben – ezt mutatja az ágazati szakszövetség, az ICCA friss rangsora. A szervezőket a jelek szerint nem zavarta a Katalónia függetlenségével kapcsolatos politikai zűrzavar, Barcelona ugyanis most először lett a legtöbb – 195 – rendezvénynek helyet adó város. A lista élén Párizst és Bécset előzte meg.

Az öt legkedveltebb város ugyanaz, mint egy évvel korábban, csak a sorrendjük változott. A negyedik idén Berlin, az ötödik pedig London lett. Budapest 128 konferenciával a 12.

Az ICCA most közölte a legtöbb konferenciának helyet adó országok listáját is. Ezt a rangsort az Egyesült Államok vezeti 941 találkozóval, a második Németország, a harmadik pedig az Egyesült Királyság. Magyarország nem került be az első húsz közé.

(ICCA)