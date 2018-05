Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","shortLead":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","id":"20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24193f4-a38a-4ee2-a806-f6deee0b2b7c","keywords":null,"link":"/sport/20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","timestamp":"2018. május. 08. 14:21","title":"Sir Alex Ferguson felébredt a kómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f68e7e-d544-4060-8bf6-1e764e6fbfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója nem úszta meg.","shortLead":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója nem úszta meg.","id":"20180508_Kifutyultek_a_tuntetok_Parlamentbol_tavozo_Schmidt_Mariat__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f68e7e-d544-4060-8bf6-1e764e6fbfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0475888-c2fa-4d51-85f4-cf57d81f1d37","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Kifutyultek_a_tuntetok_Parlamentbol_tavozo_Schmidt_Mariat__video","timestamp":"2018. május. 08. 13:06","title":"Kifütyülték a tüntetők a Parlamentből távozó Schmidt Máriát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékérmét bocsátanak ki Csukás István legendás mesefigurájának a tiszteletére.","shortLead":"Emlékérmét bocsátanak ki Csukás István legendás mesefigurájának a tiszteletére.","id":"20180508_Susu_elott_tiszteleg_a_Magyar_Nemzeti_Bank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21add4fe-4b49-4621-8b3d-add96e8a97c2","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Susu_elott_tiszteleg_a_Magyar_Nemzeti_Bank","timestamp":"2018. május. 08. 07:07","title":"Süsü előtt tiszteleg a Magyar Nemzeti Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","shortLead":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","id":"20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84c87e-9c80-429d-b061-75e6d1ab7a77","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","timestamp":"2018. május. 08. 12:38","title":"Olyan durva volt szex közben New York főügyésze, hogy a partnerei orvosi ellátásra szorultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 százalék feletti a népszerűségük.","shortLead":"50 százalék feletti a népszerűségük.","id":"20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e91485-4bca-421f-a346-268d6705bfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","timestamp":"2018. május. 08. 09:01","title":"Nézőpont Intézet: Tovább erősödtek a kormánypártok a választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31716db-ded5-4be3-92aa-3b84693a2906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónok ma már fontos szerepet töltenek be a különböző iparágakban, de a szórakoztatásban is szerephez jutnak. A legutóbb is ezen a téren dőlt meg egy világrekord.","shortLead":"A drónok ma már fontos szerepet töltenek be a különböző iparágakban, de a szórakoztatásban is szerephez jutnak...","id":"20180509_ehang_dron_show_guinness_rekord_megdontese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31716db-ded5-4be3-92aa-3b84693a2906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a5a5d-c559-4946-bdbb-dae66df7608a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_ehang_dron_show_guinness_rekord_megdontese","timestamp":"2018. május. 09. 19:00","title":"Rekorddöntés és csodálatos látvány: ennyi drón még nem volt egyszerre a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április 19. és 21. között lesz látható a Budapest Arénában.","shortLead":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április...","id":"20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f3c6b-a38a-48c3-89c4-57e642733465","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Visszatér a dinoszaurusz-gigashow Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott pártfinanszírozásként fogadtak el. Erre még jön a büntetés is, amelyet a NAV hajt be. A Jobbiktól júliusban vonhatnak le 331 milliót.","shortLead":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott...","id":"20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533dcd6-dc75-4df8-a1c7-0bb9f3b091d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","timestamp":"2018. május. 09. 18:40","title":"Szorul a hurok a Jobbik körül: a bíróság sem menti meg őket a 662 milliós büntetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]