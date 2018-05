Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni eddigi irodáját a parlamentben.\r

","shortLead":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni...","id":"20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c107c2-135c-4d91-b108-91a56bf1e989","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","timestamp":"2018. május. 08. 20:17","title":"Szomorúan dobozol és búcsúzik Lázár János – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8703a-6ea5-4eb1-94b1-7bc96bb70df6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Gyönyörű kék színben pompázik a Magyarországra érkezett legelső M5-ös, amivel a Balaton környékén autóztunk.","shortLead":"Gyönyörű kék színben pompázik a Magyarországra érkezett legelső M5-ös, amivel a Balaton környékén autóztunk.","id":"20180508_bmw_m5_sportszedan_sportauto_v8_turbo_osszkerekhajtas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c8703a-6ea5-4eb1-94b1-7bc96bb70df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b36f4-34fe-4442-950e-e7e1743d781e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_bmw_m5_sportszedan_sportauto_v8_turbo_osszkerekhajtas","timestamp":"2018. május. 08. 06:41","title":"Hazánkba jött az új BMW M5, gyorsan kipróbáltuk a 600 lovas sportgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági kollégiumi értekezletet hív össze.","shortLead":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági...","id":"20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2813d-af35-4922-8c26-2723d7bbfb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","timestamp":"2018. május. 07. 21:54","title":"A Kúria elnöke elmagyarázta, mi a gond a levélszavazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan kvalifikált munkaerő is itt hagyja Magyarországot. ","shortLead":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan...","id":"20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739b389-b339-4465-90b4-5e8b8bf42331","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"Egy egész generáció fordít hátat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2908a4e0-c084-47ec-a13b-cdb939a10744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán fontos problémákat Amerikában is saját maguknak kreálják. ","shortLead":"Az igazán fontos problémákat Amerikában is saját maguknak kreálják. ","id":"20180507_lamborghini_centenario_recall","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2908a4e0-c084-47ec-a13b-cdb939a10744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908e4e8e-fae9-4748-b88e-e8d1279f406d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lamborghini_centenario_recall","timestamp":"2018. május. 07. 18:21","title":"Egészen abszurd okból hívják vissza a legritkább Lamborghiniket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is. A Millenárisra érkező nemzetközi sztárok és hazai gasztroélet jeles képviselői exkluzív ebédeket és vacsorákat is adna, melyekre érdemes mihamarabb helyet váltani.\r

\r

","shortLead":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is...","id":"20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca66a5-36c3-4317-b5b4-a162710d8ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 07. 14:41","title":"Sztárséfek főztjét kóstolhatjuk a jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei tisztásain is élvezhetjük a 4G adta információs szabadság előnyeit. Objektív kutatások szerint a Magyarországon elérhető mobilinternet-hálózatok világviszonylatban is az élen járnak, miközben a hazai szakemberek már az 5G érkezésére készülnek.","shortLead":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei...","id":"telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a53c88-edbb-4f9f-9a2b-8e720512eeb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","timestamp":"2018. május. 09. 07:28","title":"Live stream a metróból – nem kötnek kompromisszumot a fiatalok, ha gyors mobilnetről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"47ee2ee8-4cd8-4121-b75d-f6d065dc5c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta ellenzéki képviselő fotózta le a karzaton Zaid Naffát, a jordán tiszteletbeli konzult, aki nemzetbiztonsági kockázat miatt nem kapott magyar állampolgárságot.","shortLead":"Demeter Márta ellenzéki képviselő fotózta le a karzaton Zaid Naffát, a jordán tiszteletbeli konzult, aki...","id":"20180508_Hiaba_nemzetbiztonsagi_kockazat_beengedtek_a_parlamentbe_Zaid_Naffat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ee2ee8-4cd8-4121-b75d-f6d065dc5c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce12ba5-55ce-4607-a9e9-7b3298f0d0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hiaba_nemzetbiztonsagi_kockazat_beengedtek_a_parlamentbe_Zaid_Naffat","timestamp":"2018. május. 08. 16:03","title":"Hiába nemzetbiztonsági kockázat, beengedték a parlamentbe Zaid Naffát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]