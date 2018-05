Az elektromos járművek ma még sokkal drágábbak, mint a hagyományos üzemanyaggal működő autók vagy robogók. De a nagyváros lakossága egyre inkább hajlik a környezetbarát technológia alkalmazására. A robogók esetében fontos a kényelmi tényező is. A korszerű járművek viszonylag kisméretű akkumulátorai egyszerűen feltölthetőek. Persze ehhez ugyanaz a lítiumon alapuló technológia kell, mint a legtöbb okos eszköz esetében.

Az európai nagyvárosok tisztább levegőt akarnak, ezért használnak egyre többen elektromos robogót, illetve elektromos biciklit. Ez utóbbi nem új találmány, a pedálozás és az elektromosság kombinálása régóta vonzó. Ráadásul most retro szériákat dobnak piacra a menő cégek, tehát újra divat elektromos biciklivel közlekedni. De a műfaj nem veszélytelen. Az első nyugtalanító jelzések Hollandiából érkeztek, ahol a kerékpár már évtizedekkel ezelőtt is uralta a közlekedést. Az autósok afféle „szent állatnak” tekintették a biciklizőket és még a gyalogosoknál is jobban vigyáztak rájuk. Most viszont a feje tetejére állt Hollandia.

A legfrissebb statisztika szerint tavaly a kerékpáros balesetekben elhunytak száma megelőzte az autóbalesetek áldozatainak számát. Ez történelmi fordulópont: 2017-ben 201-en haltak meg az autóutakon, míg a kerékpáros balesetek halálos áldozatainak száma 206 volt. Mi az ok? A halásos baleseteket szenvedő kerékpárosok többsége elektromos biciklit hajtott. Sokan mobiloztak is a tragikus esemény bekövetkezte előtt. De a részletes elemzések legfontosabb eredménye, hogy a kerékpáros balesetekben elhunytak 75 százaléka hatvanöt év feletti, és kétharmaduk elektromos biciklit hajtott.

Az arány azért is sokkoló, mert ez a korosztály sokkal kevesebb kilométert tesz meg évente, mint a fiatalabbak, és a hagyományosan kockázatosnak tekintett, vagány 15-18 éves korosztályon belül is sokkal alacsonyabb a baleseti arány. Tehát a modern, környezetbarát közlekedésnek árnyoldala is van. A holland kerékpárosok szövetsége az adatokra úgy reagált, hogy a biciklit választó idősebb korosztály számára speciális tanfolyamokat kellene indítani, amelyeken újratanulhatnák a biztonságot, ha nem is 100 százalékban garantáló, de jelentősen javító közlekedéstechnikai rutin elemeket és szabályokat.