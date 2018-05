Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","shortLead":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","id":"20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee7ca84-57d6-48f5-b15c-fac4790ba646","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","timestamp":"2018. május. 07. 10:55","title":"Lázas munka lesz a Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője által viccesnek gondolt hozzászólás, trollkodás és más idétlen tartalom saját facebookos környezetünkben.","shortLead":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője...","id":"20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5177220b-006e-4c47-b3b5-2e9f36a71a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","timestamp":"2018. május. 08. 08:03","title":"Fontos új gomb jön a Facebookra: ha valami hülyeséget lát kiírva, nyomjon rá azon nyomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szinte biztosra vehető, hogy a portugál sztár pályára lép a május 26-i, kijevi döntőben. ","shortLead":"Szinte biztosra vehető, hogy a portugál sztár pályára lép a május 26-i, kijevi döntőben. ","id":"20180507_Ha_aggodott_volna_Ronaldo_BLdontos_szerepleseert_ne_tegye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843d2771-e080-46e2-9ae5-9d789f36c133","keywords":null,"link":"/sport/20180507_Ha_aggodott_volna_Ronaldo_BLdontos_szerepleseert_ne_tegye","timestamp":"2018. május. 07. 16:08","title":"Ha aggódott volna Ronaldo BL-döntős szerepléséért, ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","shortLead":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","id":"20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca165-bb89-4d69-b03b-3cdd494bfd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","timestamp":"2018. május. 07. 09:03","title":"Ez tényleg forradalmi: 30x olcsóbb napelem készült, már felszerelték az első házra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp bemutatott egy új csoportbeállítási funkciót, amellyel kiválasztható, hogy kik tudják szerkeszteni a csoportinformációkat.","shortLead":"A WhatsApp bemutatott egy új csoportbeállítási funkciót, amellyel kiválasztható, hogy kik tudják szerkeszteni...","id":"20180508_Ha_hasznalja_a_WhatsApp_csoportos_funkciojat_keszuljon_egy_erdekes_valtozasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64b31dd-f48b-45b8-ab00-2af0daaf4755","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_Ha_hasznalja_a_WhatsApp_csoportos_funkciojat_keszuljon_egy_erdekes_valtozasra","timestamp":"2018. május. 08. 13:00","title":"Ha használja a WhatsApp csoportos funkcióját, készüljön egy érdekes változásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070b153b-2b0c-46ee-a410-c8719b450e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tour de Yorkshire versenyén történt majdnem baj, miután irányíthatatlanná vált egy autó. A bicikliseket terelő egyik önkéntes az utolsó utáni pillanatban ugrott el a felé tartó járműtől, mely ez után letarolta a járdaszigetet.","shortLead":"A Tour de Yorkshire versenyén történt majdnem baj, miután irányíthatatlanná vált egy autó. A bicikliseket terelő egyik...","id":"20180507_Kis_hijan_tragedia_tortent_egy_elszabadult_auto_miatt_az_Egyesult_Kiralysagban__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070b153b-2b0c-46ee-a410-c8719b450e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cbed10-0791-4a97-b830-64b2854dda46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kis_hijan_tragedia_tortent_egy_elszabadult_auto_miatt_az_Egyesult_Kiralysagban__video","timestamp":"2018. május. 07. 17:04","title":"Kis híján tragédia történt egy elszabadult autó miatt az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8703a-6ea5-4eb1-94b1-7bc96bb70df6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Gyönyörű kék színben pompázik a Magyarországra érkezett legelső M5-ös, amivel a Balaton környékén autóztunk.","shortLead":"Gyönyörű kék színben pompázik a Magyarországra érkezett legelső M5-ös, amivel a Balaton környékén autóztunk.","id":"20180508_bmw_m5_sportszedan_sportauto_v8_turbo_osszkerekhajtas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c8703a-6ea5-4eb1-94b1-7bc96bb70df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b36f4-34fe-4442-950e-e7e1743d781e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_bmw_m5_sportszedan_sportauto_v8_turbo_osszkerekhajtas","timestamp":"2018. május. 08. 06:41","title":"Hazánkba jött az új BMW M5, gyorsan kipróbáltuk a 600 lovas sportgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6274cd7e-4a85-4a80-a8c6-fd395e1c44f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbi nagyszínpados résztvevőkből álló zsűri pontszámai, és a közönségszavazatok összegzése után Antonia Vai, az Apey and the Pea és az NB folytathatja a versenyt. Most már kizárólag a közönség dönti el, hogy ki lesz a Nagy-Szín-Pad 2018-as győztese.","shortLead":"A korábbi nagyszínpados résztvevőkből álló zsűri pontszámai, és a közönségszavazatok összegzése után Antonia Vai...","id":"20180507_Megvannak_a_Nagyszinpad_dontosei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6274cd7e-4a85-4a80-a8c6-fd395e1c44f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176b49f-60d6-4413-bacf-cb059a06840b","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Megvannak_a_Nagyszinpad_dontosei","timestamp":"2018. május. 07. 14:32","title":"Megvannak a Nagy-szín-pad döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]