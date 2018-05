A színhely az olasz-svájci határvidék, a Rosa fennsík az Alpokban, a magasság 3480 méter. A határ olasz oldalán, a Cervina kisvárosban lévő turistaházat fel akarta újítani a tulajdonos. De a globális felmelegedés közbeszólt: az épület, az alapot jelentő gleccser olvadása miatt csúszásnak indult, és a munkálatok megkezdésekor már háromnegyed részben svájci területen volt, a Zermatt nevű településen. A határ változása egyébként nem új dolog. A két ország már 2009-ben kötött egy egyezményt, amely szerint a gleccserek törésvonalai alakulása függvényében a hivatalos államhatárok is módosulhatnak. Tehát már kilenc éve is érzékelhető volt, hogy a felmelegedés az Alpok gleccsereit is érinti. Ebből eddig nem volt probléma.

Már az ötvenes évek óta működtet a két település közös sportlétesítményeket: a vendég olasz oldalról kezd lesiklani, de svájci területen ér célba. Vagy: a sílift az egyik országból indul, és a másikban teszi le utasait. A Del Cervino turistaház esete annyiban egyedi, hogy a bővítéshez építési engedélyt kell kérni. De melyik ország hatóságától? Most alakult egy rendkívüli bizottság a probléma megoldására. A jelek szerint kompromisszum születik. A svájci Zermatt síközpontjának vezetője azt nyilatkozta a Nouvelliste című helyi lapnak, hogy a turistaházat, átcsúszása ellenére is, olasz területen lévőnek tekintik, tehát a munkálatok az olasz hatóságok szabályai szerint zajlanak majd. Cserébe viszont olasz területet kérnek, ahol egy svájci síközpont kezd új beruházásba. Ebből a határkonfliktusból nem lesz háború. Viszont a sztori a maga abszurditásában is jelzi, mi mindenre kell felkészülni, ha kezelni akarja a világ a globális felmelegedés okozta problémákat.