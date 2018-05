Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","shortLead":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","id":"20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b24732-3525-417b-91a4-99320b520226","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","timestamp":"2018. május. 10. 11:10","title":"Nagy változás várható az iskolákban: csak az állami tankönyv maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire, amelyet a parlament alakuló ülésével egyszerre tartottak. Azt eredetileg nem lehetett volna a Kossuth téren tartani, de végül a rendőrség váratlanul feloldotta a zárást. Este ilyen gond nem volt, a szervezők színpadot is állíthattak a téren. ","shortLead":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire...","id":"20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c513217a-5263-4e8f-8450-6fdbee3d1620","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","timestamp":"2018. május. 08. 18:00","title":"Vihar csapott le a Kossuth téri ellenzéki tüntetőkre a demonstráció végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztrókot kapott rendező javára döntött a bíróság.","shortLead":"A sztrókot kapott rendező javára döntött a bíróság.","id":"20180510_Zold_utat_kapott_Terry_Gilliam_a_rendezo_a_kertjebol_uzent_rajongoinak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38375107-1336-43c4-8a5a-c614787a1b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Zold_utat_kapott_Terry_Gilliam_a_rendezo_a_kertjebol_uzent_rajongoinak","timestamp":"2018. május. 10. 10:46","title":"Zöld utat kapott Terry Gilliam, a rendező a kertjéből üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac8fb1-9cdd-42f0-8ff3-c6e6cba51a18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három és fél éves csúcsra ugrott a tőzsdéken az olajár, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy felmondja az iráni atomalkut és visszaállítja a szankciókat Teherán ellen.","shortLead":"Három és fél éves csúcsra ugrott a tőzsdéken az olajár, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy felmondja az iráni...","id":"20180509_Lehet_hogy_Trumpot_kell_szidnunk_ha_dragul_a_benzin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddac8fb1-9cdd-42f0-8ff3-c6e6cba51a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a3c144-778f-4739-bfd6-e53713fbd39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Lehet_hogy_Trumpot_kell_szidnunk_ha_dragul_a_benzin","timestamp":"2018. május. 09. 10:39","title":"Lehet, hogy Trumpot kell szidnunk, ha drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására. ","shortLead":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai...","id":"20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479092e-a7db-4e9b-b8b2-3685b26d111c","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 10:21","title":"Feleségcipelés és Kolumbusz-nap az angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","shortLead":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","id":"20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a841f3d3-862e-4d74-a827-5daf04cc8e06","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 08:48","title":"Kiakadtak a rockerek DJ Bobo miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce81b0b7-8611-4687-b6b9-20448c3c9bd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb darabbal bővült a tudományos szenzációk sora, miután holland tudósok sikerrel hoztak létre mesterséges embriókat hímivarsejt és petesejt helyett egerek őssejtjeinek felhasználásával.","shortLead":"Újabb darabbal bővült a tudományos szenzációk sora, miután holland tudósok sikerrel hoztak létre mesterséges embriókat...","id":"20180509_mesterseges_embrio_petesejt_himivarsejt_ossejt_egerek_nicolas_rivron_veteles_terhesseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce81b0b7-8611-4687-b6b9-20448c3c9bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910eeda3-3572-4d22-b190-386346948214","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_mesterseges_embrio_petesejt_himivarsejt_ossejt_egerek_nicolas_rivron_veteles_terhesseg","timestamp":"2018. május. 09. 17:58","title":"Óriási áttörés: hímivar- és petesejt nélkül hoztak létre mesterséges embriókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add0369-3055-4806-b593-40543628b20e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AMG Speedway is mutatja, egyre fontosabb szerepet szánnak a Mercedesnél a sportautórészlegnek.","shortLead":"Az AMG Speedway is mutatja, egyre fontosabb szerepet szánnak a Mercedesnél a sportautórészlegnek.","id":"20180509_Sajat_versenypalyat_vett_maganak_a_Mercedes_AMG","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9add0369-3055-4806-b593-40543628b20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739657a1-006c-4bb9-9eb1-cc75453616fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_Sajat_versenypalyat_vett_maganak_a_Mercedes_AMG","timestamp":"2018. május. 09. 15:42","title":"Saját versenypályát vett magának a Mercedes AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]