Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire, amelyet a parlament alakuló ülésével egyszerre tartottak. Azt eredetileg nem lehetett volna a Kossuth téren tartani, de végül a rendőrség váratlanul feloldotta a zárást. Este ilyen gond nem volt, a szervezők színpadot is állíthattak a téren. ","shortLead":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire...","id":"20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c513217a-5263-4e8f-8450-6fdbee3d1620","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","timestamp":"2018. május. 08. 18:00","title":"Vihar csapott le a Kossuth téri ellenzéki tüntetőkre a demonstráció végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diák önkéntesek és az olvasókörök tagjai pakolhatják polcra a könyveket ott, ahol fokozottan azbesztveszélyes lehet.","shortLead":"Diák önkéntesek és az olvasókörök tagjai pakolhatják polcra a könyveket ott, ahol fokozottan azbesztveszélyes lehet.","id":"20180509_Azbeszttel_szennyezett_helyisegekbe_keres_onkenteseket_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43917ef2-c9ab-4933-bff7-f78b65227920","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Azbeszttel_szennyezett_helyisegekbe_keres_onkenteseket_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Azbeszttel szennyezett helyiségekbe keres önkénteseket az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f18cb-4a4e-4e9c-8c04-200759d23fc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple bluetoothos füleséhez készült egy kábel, így nem kell félni attól, hogy a fülhallgató bármelyik egységét elveszítjük.","shortLead":"Az Apple bluetoothos füleséhez készült egy kábel, így nem kell félni attól, hogy a fülhallgató bármelyik egységét...","id":"20180509_airpod_wire_cable_airpods_egysegek_osszekotese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b32f18cb-4a4e-4e9c-8c04-200759d23fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9f793d-ebb1-4315-b724-a41b134be1d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_airpod_wire_cable_airpods_egysegek_osszekotese","timestamp":"2018. május. 09. 10:00","title":"Ilyen lehet a vezeték nélküli AirPods, ha mégis csak kábeles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A QS rangsorában Budapest is jól teljesít egy pontban.","shortLead":"A QS rangsorában Budapest is jól teljesít egy pontban.","id":"20180509_Nem_csak_a_magyar_kivandorlok_az_egyetemistak_kedvence_is_London","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0bf3f9-c1ca-44fb-9570-04985caa3929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Nem_csak_a_magyar_kivandorlok_az_egyetemistak_kedvence_is_London","timestamp":"2018. május. 09. 15:49","title":"Nem csak a magyar kivándorlók, az egyetemisták kedvence is London","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba99ce4-2409-4566-94a1-5eebac5f9bde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába telt már el egy hónap a választás óta, és hiába járt le kedd délután az eltávolításukra szabott határidő, még mindig tele van a főváros választási plakátokkal. A Jobbiknak láthatóan tényleg nuncs pénze - még a plakátjai leszedetésére sem - a legnagyobb ellenzéki párt hagyta kint a legtöbb hirdetést.","shortLead":"Hiába telt már el egy hónap a választás óta, és hiába járt le kedd délután az eltávolításukra szabott határidő, még...","id":"20180508_A_Jobbik_lett_a_kint_hagyott_valasztasi_plakatok_rekordere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba99ce4-2409-4566-94a1-5eebac5f9bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea60a5ea-fa94-4e93-8fa5-0a8800fa7d56","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Jobbik_lett_a_kint_hagyott_valasztasi_plakatok_rekordere","timestamp":"2018. május. 08. 18:37","title":"A Jobbik lett a kint hagyott választási plakátok rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be20d61e-340f-4138-80a6-ed4cbed6d8c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elżbieta Bieńkowskánál azért szakadt el a cérna, mert az álláspontja nem kapott elég támogatást az Európai Parlamentben. Most egy életre megtanulhatja: mikrofon előtt sosem káromkodunk.","shortLead":"Elżbieta Bieńkowskánál azért szakadt el a cérna, mert az álláspontja nem kapott elég támogatást az Európai...","id":"20180509_kiakadt_a_lengyel_unios_biztos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be20d61e-340f-4138-80a6-ed4cbed6d8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c9baba-74db-4930-8afb-b5febc52ed1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_kiakadt_a_lengyel_unios_biztos","timestamp":"2018. május. 09. 07:35","title":"\"B­*ssza meg, hogy utálom ezt!\" – kifakadt a lengyel uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf45f578-da05-479d-b7c4-5eae6c97a380","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken szavazhatnak a minisztériumok felsorolásáról.","shortLead":"Pénteken szavazhatnak a minisztériumok felsorolásáról.","id":"20180508_Orbant_csutortokon_valasztjak_miniszterelnoknek_delutan_beszedet_mond","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf45f578-da05-479d-b7c4-5eae6c97a380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624b9969-ade8-4ab8-919e-3c24b321ebd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orbant_csutortokon_valasztjak_miniszterelnoknek_delutan_beszedet_mond","timestamp":"2018. május. 08. 15:16","title":"Orbánt csütörtökön választják miniszterelnöknek, délután beszédet mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d5db42-982b-42a0-b30a-0d62960e491f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatornába pottyant kisrókáknak esélyük sem volt a menekülésre. Ha ott maradnak, éhen pusztultak vagy nagy esőben megfulladhattak volna. Az állatmentők úgy tudják, hogy a kölykök visszataláltak az anyjukhoz.","shortLead":"A csatornába pottyant kisrókáknak esélyük sem volt a menekülésre. Ha ott maradnak, éhen pusztultak vagy nagy esőben...","id":"20180509_negy_kisrokat_mentettek_ki_este_egy_komloi_csatornabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7d5db42-982b-42a0-b30a-0d62960e491f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545bbeb4-edbf-486e-be13-770cba16953b","keywords":null,"link":"/elet/20180509_negy_kisrokat_mentettek_ki_este_egy_komloi_csatornabol","timestamp":"2018. május. 09. 11:13","title":"Négy kisrókát mentettek ki este egy komlói csatornából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]