[{"available":true,"c_guid":"459c89b8-4e4a-4a34-8623-3bd17dcaddfe","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Az iráni atomprogram felmondásával lehetetlen helyzet elé kerülhet Európa. Ha enged Trump vad-nyugati politikájának, sosem veszik komolyan, ha viszont megpróbálja menteni a nehezen megkötött paktumot, a nyílt szakítást kockáztatja az euroatlanti szövetségben. Nem látszanak a jó opciók, csak a veszélyek, és ettől Magyarország sem fogja tudni távol tartani magát.","shortLead":"Az iráni atomprogram felmondásával lehetetlen helyzet elé kerülhet Európa. Ha enged Trump vad-nyugati politikájának...","id":"20180509_Washington_Brusszel_Budapest_Teheran","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459c89b8-4e4a-4a34-8623-3bd17dcaddfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85859-89c9-452b-8d26-32c296742da8","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Washington_Brusszel_Budapest_Teheran","timestamp":"2018. május. 09. 15:51","title":"Állítsuk meg Washingtont? Felfordulhat a világ, ahogy azt Budapestről ismerjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277924e4-accd-4b19-922b-fbdccef180f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt öt év legjobb negyedévét zárta a UPC Magyarország.","shortLead":"Az elmúlt öt év legjobb negyedévét zárta a UPC Magyarország.","id":"20180510_Evek_ota_nem_voltak_ennyire_jo_honapjai_a_UPCnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277924e4-accd-4b19-922b-fbdccef180f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc1365e-0fcc-4289-ba29-b8e47f6af021","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Evek_ota_nem_voltak_ennyire_jo_honapjai_a_UPCnek","timestamp":"2018. május. 10. 11:39","title":"Évek óta nem voltak ennyire jó hónapjai a UPC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07057cb8-6a75-422b-9f63-a2c6db08269c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egyelőre a nem hivatalos változat, szaktanár dolgozta ki a válaszokat.","shortLead":"Ez egyelőre a nem hivatalos változat, szaktanár dolgozta ki a válaszokat.","id":"20180509_itt_a_tortenelemerettsegi_elso_felenek_megoldasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07057cb8-6a75-422b-9f63-a2c6db08269c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aed7ac-be42-4a6b-b95e-5e157d22e6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_itt_a_tortenelemerettsegi_elso_felenek_megoldasa","timestamp":"2018. május. 09. 13:29","title":"Itt a történelemérettségi első felének megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ab16ac-8bd4-4978-92a8-c8ccf6a20f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly problémákat lát az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben történt csalások miatt, elgondolkodtak azon, hogy kirakják Magyarországot az Egyesült Államok vízummentességi programjából.","shortLead":"Komoly problémákat lát az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben történt csalások miatt, elgondolkodtak...","id":"20180510_Amerikabol_fenyegetik_az_Orbankormanyt_megszuntethetik_a_vizummentesseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ab16ac-8bd4-4978-92a8-c8ccf6a20f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bc5dde-69c7-4ace-8933-f651c3bfbbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Amerikabol_fenyegetik_az_Orbankormanyt_megszuntethetik_a_vizummentesseget","timestamp":"2018. május. 10. 11:29","title":"Amerikából fenyegetik az Orbán-kormányt, megszüntethetik a vízummentességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0986c778-6cd2-43a4-b1c6-f2af1d2dd9a2","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy 1797-ben elsüllyedt brit hajó rakományának sörkészlete most eljut a fogyasztókhoz.\r

