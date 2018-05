Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","shortLead":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","id":"20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef056225-5aa0-4d1e-9d40-7153fab1f7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","timestamp":"2018. május. 10. 15:42","title":"Elkaptuk Áder Jánost, aki mosolyogva válaszolt kérdésünkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ef00fb-897d-470d-b4a5-fb99a603ed08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alig egyperces klip épp azt a pillanatot vezeti fel, amikor először találkozott egymással a Csillagok háborúja univerzumának két nagyon fontos karaktere.","shortLead":"Az alig egyperces klip épp azt a pillanatot vezeti fel, amikor először találkozott egymással a Csillagok háborúja...","id":"20180509_Itt_az_uj_Soloelozetes_amibol_kiderul_hogyan_talalkozott_Han_es_Lando__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ef00fb-897d-470d-b4a5-fb99a603ed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7d6d0e-cdb3-439c-acc5-d3b62dc93830","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Itt_az_uj_Soloelozetes_amibol_kiderul_hogyan_talalkozott_Han_es_Lando__video","timestamp":"2018. május. 09. 19:10","title":"Itt az új Solo-előzetes, amiből kiderül, hogyan találkozott Han és Lando – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","shortLead":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","id":"20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f912962-38bd-440e-b09b-621f112edab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","timestamp":"2018. május. 11. 06:41","title":"Az ország, ahol júniustól végre már a nők is vezethetnek autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google megmutatta, hol tart most a gép: a mesterséges intelligenciának és a fejlett hangalkotó technológiának hála angolul már úgy telefonál, hogy a vonal másik végén lévő ember észre sem veszi, hogy valójában nem emberrel, hanem géppel beszélget.","shortLead":"A Google megmutatta, hol tart most a gép: a mesterséges intelligenciának és a fejlett hangalkotó technológiának hála...","id":"20180510_google_assistant_mesterseges_intelligencia_google_duplex_google_io_konferencia_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e903e668-2710-4d3c-8d55-b058e52ed96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_assistant_mesterseges_intelligencia_google_duplex_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 10. 08:03","title":"Bámulatos és hátborzongató felvétel: már a gép is tud telefonálni úgy, mintha ember lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt vegyen a jövőben az Európai Unió.","shortLead":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt...","id":"20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bc5ebd-1963-402e-8156-3c118fef4b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 09. 14:44","title":"Fontos dologról kérdezi a magyarokat is az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladatok az érettségin a szaktanár véleménye szerint megfelelnek az elvárt B1-es szintnek. ","shortLead":"A feladatok az érettségin a szaktanár véleménye szerint megfelelnek az elvárt B1-es szintnek. ","id":"20180511_Nemeterettsegi_van_olyan_feladat_amihez_gazdagabb_szokincs_kell","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55daf54-cabc-486e-b743-c3bc7f8ab1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nemeterettsegi_van_olyan_feladat_amihez_gazdagabb_szokincs_kell","timestamp":"2018. május. 11. 09:51","title":"Németérettségi: van olyan feladat, amihez gazdagabb szókincs kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban találkozik majd. A dátumot is tudni, de azt egyelőre nem árulták el.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban...","id":"20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7a0ce2-025d-42c6-b033-662b47be4298","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. május. 10. 07:10","title":"Megvan, hol és mikor találkozik Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55caef96-30ae-4bff-9443-ced6fd638317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemzetközi szinten kap nagy riválist a Deutsche Telekom, de a magyar piacon is változásokat hozhat, hogy a Vodafone felvásárolja a UPC tulajdonosát.","shortLead":"Nemzetközi szinten kap nagy riválist a Deutsche Telekom, de a magyar piacon is változásokat hozhat, hogy a Vodafone...","id":"20180509_Mire_szamithatnak_az_ugyfelek_es_a_dolgozok_miutan_a_Vodafone_felvasarolta_a_magyar_UPCt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55caef96-30ae-4bff-9443-ced6fd638317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1cc938-1e5b-4469-8fdf-36658a601960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Mire_szamithatnak_az_ugyfelek_es_a_dolgozok_miutan_a_Vodafone_felvasarolta_a_magyar_UPCt","timestamp":"2018. május. 09. 14:35","title":"Mire számíthatnak az ügyfelek és a dolgozók, miután a Vodafone felvásárolta a magyar UPC-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]