[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az OMSZ 70. születésnapján a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán ma ajándékot kaptak a mentősök, akik egy imázsfilmet is készítettek magukról. ","shortLead":"Az OMSZ 70. születésnapján a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán ma ajándékot kaptak a mentősök, akik...","id":"20180510_Imazsfilmmel_keszult_a_ma_70_eves_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da83e2a-015a-4dae-a7ab-3a98b55796d3","keywords":null,"link":"/elet/20180510_Imazsfilmmel_keszult_a_ma_70_eves_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2018. május. 10. 19:39","title":"Imázsfilmmel készült a ma 70 éves Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől, hogy hogyan viselkedjünk a jövőben. ","shortLead":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől...","id":"20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c18d5-c7ef-4296-9145-20725a745a05","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","timestamp":"2018. május. 10. 22:02","title":"Videó: Hogyan kellene viselkednünk, hogy ne tiltsanak ki a parlamentből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc24b7-86d0-46c3-9857-c97270ab2a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Nem hisszük, hogy az emberi test visszataszító lenne” – írták, és állítják, megvan minden szükséges dokumentumok. ","shortLead":"„Nem hisszük, hogy az emberi test visszataszító lenne” – írták, és állítják, megvan minden szükséges dokumentumok. ","id":"20180511_Hullagyalazas_miatt_feljelentettek_a_BODY_Kiallitast__a_szervezok_valaszoltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc24b7-86d0-46c3-9857-c97270ab2a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc516e0-7407-40f8-98a7-331c897c3dbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Hullagyalazas_miatt_feljelentettek_a_BODY_Kiallitast__a_szervezok_valaszoltak","timestamp":"2018. május. 11. 09:22","title":"Hullagyalázás miatt feljelentették a BODY Kiállítást – a szervezők válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e013ce70-5280-4019-b263-9443c70b9812","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A szexbotrány és korrupció nem az a két téma, amelyet egy olyan nagyra tartott intézményhez kötnénk, mint a Svéd Akadémia. Az ügyek mégis olyan erővel feszítették szét mindazt, amit a díjakról döntő akadémikusokról képzelünk, hogy nem maradt más lehetőségük, mint hogy idén átgondoltan megfutamodjanak, és ne adják át az irodalmi Nobel-díjat. Jövőre két díjazott lesz, addig a királyi határozat alapján megreformálják a működésképtelenné vált irodalmi Nobel-testületet. ","shortLead":"A szexbotrány és korrupció nem az a két téma, amelyet egy olyan nagyra tartott intézményhez kötnénk, mint a Svéd...","id":"20180509_Szexbotrany_es_korrupcio_miatt_nem_osztanak_iden_irodalmi_Nobeldijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e013ce70-5280-4019-b263-9443c70b9812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7481dae-890f-4e52-93a3-c5a108955be9","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Szexbotrany_es_korrupcio_miatt_nem_osztanak_iden_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2018. május. 09. 20:00","title":"Ezért maradtunk irodalmi Nobel-díjas nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Herthát irányító Dárdai Pál után újabb magyar szakember dolgozhat vezetőedzői pozícióban a Bundesliga 2018-2019-es idényében. ","shortLead":"A Herthát irányító Dárdai Pál után újabb magyar szakember dolgozhat vezetőedzői pozícióban a Bundesliga 2018-2019-es...","id":"20180510_Ujabb_magyar_edzo_bizonyithat_a_Bundesligaban_Low_Zsolt_a_Leipzig_elere_kerulhet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea32336-ec9a-48a5-a129-e9e6aec3b8eb","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Ujabb_magyar_edzo_bizonyithat_a_Bundesligaban_Low_Zsolt_a_Leipzig_elere_kerulhet","timestamp":"2018. május. 10. 07:53","title":"Újabb magyar edző bizonyíthat a Bundesligában? Lőw Zsolt a Leipzig élére kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz dolga lesz Orbán Viktornak, ha azt szeretné, hogy Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljünk. Két mutató van már most is, amelyben az első ötben állunk, de nálunk rosszabbul csak a bolgárok érzik magukat.","shortLead":"Nehéz dolga lesz Orbán Viktornak, ha azt szeretné, hogy Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljünk. Két mutató van...","id":"20180510_Orban_azt_igerte_az_EU_ot_legjobb_helye_koze_kerulunk__mutatjuk_honnan_indulunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d5627-354c-49f0-916a-a54cadeebe3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Orban_azt_igerte_az_EU_ot_legjobb_helye_koze_kerulunk__mutatjuk_honnan_indulunk","timestamp":"2018. május. 10. 18:28","title":"Orbán azt ígérte, az EU öt legjobb helye közé kerülünk – mutatjuk, honnan indulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2426f9c-d8b7-4a88-81d5-0b6e47d17aeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összkerékhajtás ide vagy oda, ezt a méretes sportkupét a jelek szerint bármikor könnyen táncba lehet vinni.","shortLead":"Összkerékhajtás ide vagy oda, ezt a méretes sportkupét a jelek szerint bármikor könnyen táncba lehet vinni.","id":"20180510_kemvideo_bmw_m850i_v8_sportkupe_gt_sportkocsi_nurburgring_drift","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2426f9c-d8b7-4a88-81d5-0b6e47d17aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fabe72b-f0ae-4344-9e70-37504dee1f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_kemvideo_bmw_m850i_v8_sportkupe_gt_sportkocsi_nurburgring_drift","timestamp":"2018. május. 10. 08:23","title":"Kémvideó: Gyönyörűen keresztbe lehet tenni a vadonatúj BMW M850i-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d50c3d-d339-47fe-b252-29c0d7e3740f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autó vezetője súlyosan megsérült. ","shortLead":"Az autó vezetője súlyosan megsérült. ","id":"20180510_Betegszallito_utkozott_egy_autoval_az_51esen__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d50c3d-d339-47fe-b252-29c0d7e3740f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437eca94-9320-43d6-a8dc-bb00b637f192","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180510_Betegszallito_utkozott_egy_autoval_az_51esen__foto","timestamp":"2018. május. 10. 21:08","title":"Betegszállító ütközött egy autóval az 51-esen - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]