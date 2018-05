Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a031c76-f45e-464b-8157-7f9c5a0a8ad0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs könnyű dolguk az angolból középszinten vizsgázóknak az Eduline által megkérdezett szakértő szerint. ","shortLead":"Nincs könnyű dolguk az angolból középszinten vizsgázóknak az Eduline által megkérdezett szakértő szerint. ","id":"20180510_szaktanari_velemeny_egyenetlen_az_angolerettsegi_feladatsora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a031c76-f45e-464b-8157-7f9c5a0a8ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9894f4fe-832f-435a-bc3e-b7d58a124666","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_szaktanari_velemeny_egyenetlen_az_angolerettsegi_feladatsora","timestamp":"2018. május. 10. 09:48","title":"Szaktanári vélemény: Egyenetlen az angolérettségi feladatsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"77 külföldi egyetemi oktató és tudós szolidaritását fejezte ki a magyar civil szervezetekkel és a Magyar Helsinki Bizottsággal.","shortLead":"77 külföldi egyetemi oktató és tudós szolidaritását fejezte ki a magyar civil szervezetekkel és a Magyar Helsinki...","id":"20180509_Vilaghiru_egyetemi_oktatok_a_Stop_Soros_torvenycsomag_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf91dba0-9e00-4bb3-b840-295bd014f749","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Vilaghiru_egyetemi_oktatok_a_Stop_Soros_torvenycsomag_ellen","timestamp":"2018. május. 09. 10:01","title":"Világhírű egyetemi oktatók a Stop Soros törvénycsomag ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszter nem ért egyet Donald Trump amerikai elnök döntésével.","shortLead":"A miniszter nem ért egyet Donald Trump amerikai elnök döntésével.","id":"20180509_Szijjarto_Kar_lenne_veszni_hagyni_az_irani_atomalkut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82c371-8dd5-4511-8e64-0fb868a07c81","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Szijjarto_Kar_lenne_veszni_hagyni_az_irani_atomalkut","timestamp":"2018. május. 09. 11:26","title":"Szijjártó: Kár lenne veszni hagyni az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezettek sikerre a tárgyalások Simicska Lajos médiaportfóliójáról.","shortLead":"Nem vezettek sikerre a tárgyalások Simicska Lajos médiaportfóliójáról.","id":"20180511_ungar_peter_nem_veszi_meg_a_magyar_nemzetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa12550f-b8a5-4f02-b2db-2abb9d166773","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_ungar_peter_nem_veszi_meg_a_magyar_nemzetet","timestamp":"2018. május. 11. 06:04","title":"Ungár Péter biztosan nem veszi meg a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","id":"20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a40b5-22d7-479d-8611-4ad1ea5fe2ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","timestamp":"2018. május. 09. 17:55","title":"Telt házzal futott a magyar film Cannes-ban, a kritikusok áradoznak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudják, mitől keletkezett hatalmas kráter a meder alján, amelyen át több százezer köbméter szivárgott el pár óra alatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mitől keletkezett hatalmas kráter a meder alján, amelyen át több százezer köbméter szivárgott el...","id":"20180510_varhatoan_hetekig_porzani_fog_meg_a_zalakarosi_termalto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6669fc94-41b2-4eee-a17f-712255b5aa0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_varhatoan_hetekig_porzani_fog_meg_a_zalakarosi_termalto","timestamp":"2018. május. 10. 21:05","title":"Várhatóan hetekig porzani fog még a zalakarosi termáltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c1874-948c-4f8b-a46e-b5b6daf6bf66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslat, 10 minisztériummal alakul meg az új kormány, a javaslatot várhatóan pénteken fogadja el az Országgyűlés.","shortLead":"Megjelent a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslat, 10 minisztériummal alakul meg az új kormány...","id":"20180509_Rendeletben_szabalyozzak_Orban_feladat_es_hataskoreit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c1874-948c-4f8b-a46e-b5b6daf6bf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b03100-a3ca-47dc-9ee2-c146ebc801b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Rendeletben_szabalyozzak_Orban_feladat_es_hataskoreit","timestamp":"2018. május. 09. 20:40","title":"Itt van az új kormány minisztériumainak listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","shortLead":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","id":"20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa171ba-48c5-4c00-b0a9-6ba0c1eee80f","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Két focibajnokság meccseit is Andy Vajna tévéjén lehet majd nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]