A Facebookon közzétett felhívásban keresi volt üzletvezetőjét Teleky Zoltán ismert pécsi séf és étteremtulajdonos, aki szerint volt kollégájuk lelépett kollégái fizetésével és azóta nem tudják, hol van. Az esetről a SzabadPécs.hu számolt be. Teleky félmilliós nyomravezetői díjat ajánl annak, aki segít kézre keríteni a férfit.

Az étteremtulajdonos a pécsi lapnak elmondta, a harmincas éveiben járó pincér-üzletvezető csütörtökön vitte el azon kollégák pénzét, akik nem bankszámlára kapják a fizetésüket, illetve állítása szerint a férfi a borravalót és a váltópénzt is zsebre tette, majd nem jelentkezett többet. Mivel dolgozott már külföldön korábban a kolléga, a tulajdonos azt gyanítja, talán most is elutazott.

Azt mondja, a megdöbbentő a dologban az, hogy volt kollégájuk már három éve dolgozott velük, panasz nem volt rá, ezért is lett belőle üzletvezető. A tulaj azóta a férfi családjával is beszélt, akik elmondták, mennyire sajnálják a dolgot, de azt mondták, az ő spórolt pénzüket is elvitte.

Teleky eddig nem tett feljelentést, mert azt remélte, a dolog még visszafordítható, de jelezte a lapnak, hogy hétfőn sikkasztás gyanúja miatt feljelentést tesz a rendőrségen.

A hírportál beszélt az eltűnt férfi feleségével is, aki azt mondta, számára is érthetetlen, ami történt, és nem tud semmit, nem is sejtette, hogy miért jutott a férfi erre az elhatározásra.