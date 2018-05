Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki kategóriás lehet.","shortLead":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki...","id":"20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16491265-e1ac-4fac-9826-04a30d20f4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","timestamp":"2018. május. 11. 11:21","title":"Eljött a nap, amikor a gigantikus Bentley Bentayga is szerényen összehúzta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia parlament nemzetbiztonsági bizottsága elrendelte negyven, a francia titkosszolgálatok – polgári hírszerzés és elhárítás, katonai hírszerzés – által készített jelentés nyilvánosságra hozatalát. ","shortLead":"A francia parlament nemzetbiztonsági bizottsága elrendelte negyven, a francia titkosszolgálatok – polgári hírszerzés és...","id":"20180511_Tirkosszolgalati_presben_a_parizsi_verengzest_elrendelo_terroristakkal_seftelo_francia_oriasceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d216c-459e-41cd-8769-24f5d329e5f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Tirkosszolgalati_presben_a_parizsi_verengzest_elrendelo_terroristakkal_seftelo_francia_oriasceg","timestamp":"2018. május. 11. 10:19","title":"Feloldott titkosítás: kutyaszorítóban az Iszlám Állammal seftelő francia óriáscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","shortLead":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","id":"20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f912962-38bd-440e-b09b-621f112edab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","timestamp":"2018. május. 11. 06:41","title":"Az ország, ahol júniustól végre már a nők is vezethetnek autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát tartalmazó töriatlaszokat az érettségizőktől. Valószínűleg ott sem hallottak a jogszabályról, amely egyértelműen kimondja: a vizsgázók ezeket a kiadványokat is használhatják.","shortLead":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát...","id":"20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f32b34-e480-4a2d-92e0-36103369c2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","timestamp":"2018. május. 11. 15:01","title":"Egy másik gimnáziumban is elkobozták az érettségizőktől az atlaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is megtudhattuk, nagyjából milyen árra lehet számítani.","shortLead":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is...","id":"20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcaa-a7e4-49b1-ae2e-8a103ed47b90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","timestamp":"2018. május. 10. 19:00","title":"A megjelenési ideje után az is kiszivárgott, mennyibe fog kerülni a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő...","id":"20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be1643-5a3c-42cb-b7f9-1e69e409b98b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","timestamp":"2018. május. 12. 16:32","title":"Hamiltoné a pole pozíció Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tud róla, hogy vele kellene egyeztetnie az önkormányzati kampányról. ","shortLead":"Nem tud róla, hogy vele kellene egyeztetnie az önkormányzati kampányról. ","id":"20180511_tarlos_istvan_kosa_lajos_onkormanyzati_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701f399e-f7ed-4dd7-ba68-3f2e387ccb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_tarlos_istvan_kosa_lajos_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2018. május. 11. 10:47","title":"Tarlós a Hír TV-ben égette Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy lesz a sorban Hódmezővásárhely, ugyanis az exminiszter mind a tizenkilenc körzetéhez tartozó település testületi ülésére elmegy.","shortLead":"Egy lesz a sorban Hódmezővásárhely, ugyanis az exminiszter mind a tizenkilenc körzetéhez tartozó település testületi...","id":"20180511_Lazar_meg_ebben_a_honapban_talalkozik_MarkiZay_Peterrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2409fd-1081-4d32-b9b0-f0536c04d2ff","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Lazar_meg_ebben_a_honapban_talalkozik_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2018. május. 11. 13:58","title":"Lázár János még ebben a hónapban találkozik Márki-Zay Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]