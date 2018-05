Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt nyolc évben a válságkezelésen túljutottunk, a változás alapjait megteremtettük, a következő időszakban a miniszterelnök többet tud majd a jövőkép kialakításával, az ehhez szükséges stratégiák kidolgozásával foglalkozni, a kormányzás a kormányfő személyére szabottabb lehet - mondta az MTI-nek adott interjújában Kövér László, az Országgyűlés újonnan választott elnöke.","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben a válságkezelésen túljutottunk, a változás alapjait megteremtettük, a következő időszakban...","id":"20180512_Kover_Laszlo_Johet_az_Orban_Viktor_szemelyere_szabott_kormanyzas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ee4d2-413f-4b61-bce4-f5dafc96fb40","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Kover_Laszlo_Johet_az_Orban_Viktor_szemelyere_szabott_kormanyzas","timestamp":"2018. május. 12. 09:50","title":"Kövér László: Jöhet az Orbán Viktor személyére szabott kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tehát ennek kéne lennie a 'Soros-tervnek'\" címmel számolt be a levélről az osztrák sajtó. ","shortLead":"\"Tehát ennek kéne lennie a 'Soros-tervnek'\" címmel számolt be a levélről az osztrák sajtó. ","id":"20180511_Szijjarto_elkuldte_az_osztrak_elnoknek_a_Sorostervet__ez_egy_A4es_lap_nehany_idezettel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f63826-16d6-4ae9-ad2e-4ccbc092e80e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Szijjarto_elkuldte_az_osztrak_elnoknek_a_Sorostervet__ez_egy_A4es_lap_nehany_idezettel","timestamp":"2018. május. 11. 08:49","title":"Szijjártó elküldte az osztrák elnöknek a \"Soros-tervet\" – ez egy A4-es lap, néhány idézettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Javában érettségiznek, közben azonban már zajlik a tippelés: a most végzők közül hányan maradnak Magyarországon. Lassan ugyanis pontosabb ezt kérdezni, mint azt, mennyien mennének más országba. Van például olyan gimnázium, ahonnan minden harmadik végzős külföldre készül. A legtehetségesebbek és a legambiciózusabbak hagyhatják el az országot.","shortLead":"Javában érettségiznek, közben azonban már zajlik a tippelés: a most végzők közül hányan maradnak Magyarországon. Lassan...","id":"20180511_Neves_cegek_kapkodnak_utanam_csak_azert_mert_Amerikaban_vegeztem__todulnak_kulfoldre_a_magyar_diakok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b55cb-d701-4ab1-a4a8-37da6f934c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Neves_cegek_kapkodnak_utanam_csak_azert_mert_Amerikaban_vegeztem__todulnak_kulfoldre_a_magyar_diakok","timestamp":"2018. május. 11. 10:35","title":"Exodus 2018: Magyarország ismét lemondott egy csomó tehetséges fiatalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első járat korábban, az utolsó később indul majd a Deák Ferenc téri, illetve a ferihegyi végállomásról.","shortLead":"Az első járat korábban, az utolsó később indul majd a Deák Ferenc téri, illetve a ferihegyi végállomásról.","id":"20180511_vegre_surubben_fog_jarni_a_repteri_busz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d513f5-c49a-4b5d-9572-6b526f5915d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_vegre_surubben_fog_jarni_a_repteri_busz","timestamp":"2018. május. 11. 12:35","title":"Végre sűrűbben fog járni a reptéri busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b796e41e-6732-483d-89f0-87a61f31225c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Majgull Axelsson sokat segített Svédországnak, hogy szembenézzen a múlt század antiszemita és romaellenes politikai és társadalmi hullámaival. A svéd íróval arról beszélgettünk, hogy annak idején miként lehetett a hallgatás a túlélés záloga, és hogy most miért van szükség ugyanehhez a kibeszélésre. ","shortLead":"Majgull Axelsson sokat segített Svédországnak, hogy szembenézzen a múlt század antiszemita és romaellenes politikai és...","id":"20180512_nem_vagyok_miriam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b796e41e-6732-483d-89f0-87a61f31225c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4352598-5982-45cd-8c61-7517702e9a15","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_nem_vagyok_miriam","timestamp":"2018. május. 12. 15:00","title":"„Nagyon jók voltunk abban, hogy elfelejtsük a történelmünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől, hogy hogyan viselkedjünk a jövőben. ","shortLead":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől...","id":"20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c18d5-c7ef-4296-9145-20725a745a05","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","timestamp":"2018. május. 10. 22:02","title":"Videó: Hogyan kellene viselkednünk, hogy ne tiltsanak ki a parlamentből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f21f34-792c-4a47-a217-a81867078ede","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kezdeményező magánszemély a Kúriához fellebbezhet, ha akar.","shortLead":"A kezdeményező magánszemély a Kúriához fellebbezhet, ha akar.","id":"20180511_Az_NVB_nem_engedi_hogy_nepszavazas_legyen_a_hazi_feladatokrol_es_a_tornaorakrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f21f34-792c-4a47-a217-a81867078ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bc5a2e-f5db-4a22-8ca8-3b8cd343166d","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Az_NVB_nem_engedi_hogy_nepszavazas_legyen_a_hazi_feladatokrol_es_a_tornaorakrol","timestamp":"2018. május. 11. 19:43","title":"Az NVB nem engedi, hogy népszavazás legyen a házi feladatokról és a tornaórákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke nemcsak azt árulta el, mit írt gratuláló levelében a szlovák miniszterelnök, hanem azt is, hogy Orbán Viktor már hétfőn külföldre utazik.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke nemcsak azt árulta el, mit írt gratuláló levelében a szlovák miniszterelnök, hanem azt is...","id":"20180511_varsoba_vezet_az_ujravalasztott_orban_viktor_elso_kulfoldi_utja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfab1cce-d5bf-4f77-900c-b3bbf3a2a4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_varsoba_vezet_az_ujravalasztott_orban_viktor_elso_kulfoldi_utja","timestamp":"2018. május. 11. 18:04","title":"Varsóba vezet az újraválasztott Orbán Viktor első hivatalos kormányfői útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]