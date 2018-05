Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec1dc1b1-6382-4ce5-9bce-af61ff5db295","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre nő egy csúcskitörés veszélye. ","shortLead":"Egyre nő egy csúcskitörés veszélye. ","id":"20180510_egyre_veszelyesebb_a_hawaii_vulkan_lerobbanhat_a_teteje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1dc1b1-6382-4ce5-9bce-af61ff5db295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d59d548-e26b-4109-812c-8e7f30821da9","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_egyre_veszelyesebb_a_hawaii_vulkan_lerobbanhat_a_teteje","timestamp":"2018. május. 10. 15:45","title":"Egyre veszélyesebb a hawaii vulkán, lerobbanhat a teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország majdnem leggazdagabb embere az érdekeltségébe tartozó Appeninn Nyrt. részvényeit is tőzsdére vitte. ","shortLead":"Magyarország majdnem leggazdagabb embere az érdekeltségébe tartozó Appeninn Nyrt. részvényeit is tőzsdére vitte. ","id":"20180511_Uj_Meszarospapirok_jelentek_meg_a_tozsden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a16398-734f-464a-9eaf-8fb838bcdf22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Uj_Meszarospapirok_jelentek_meg_a_tozsden","timestamp":"2018. május. 11. 17:06","title":"Új Mészáros-papírok jelentek meg a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd01471-afa7-41ec-a34a-1a6c5b768c57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetgazdasági tárca szerint ha nem lett volna áfacsökkentés, még jobban emelkednek az éttermi árak.","shortLead":"A nemzetgazdasági tárca szerint ha nem lett volna áfacsökkentés, még jobban emelkednek az éttermi árak.","id":"20180512_afacsokkentes_ettermek_aremeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd01471-afa7-41ec-a34a-1a6c5b768c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a952c3e-aea0-48ea-af1b-535f77928fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_afacsokkentes_ettermek_aremeles","timestamp":"2018. május. 12. 09:20","title":"Az NGM beismerte, hogy drágultak az éttermek az áfacsökkentés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc799af-dd09-42da-8e20-9b6b6cdcaea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kolumbiai elnök szerint a két ország politikája nagyban hasonlít egymáshoz – ezzel sokan egyetértenek.\r

\r

","shortLead":"A kolumbiai elnök szerint a két ország politikája nagyban hasonlít egymáshoz – ezzel sokan egyetértenek.\r

\r

","id":"20180511_Orban_tavlatai_mar_Kolumbiat_masolna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc799af-dd09-42da-8e20-9b6b6cdcaea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480e31a0-8f88-4129-8675-69e912dd95b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Orban_tavlatai_mar_Kolumbiat_masolna","timestamp":"2018. május. 11. 12:29","title":"Orbán távlatai: már Kolumbiát másolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8892fae-3e69-4dad-be18-22a817205471","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly felháborodást váltott ki az USA-ban egy fehér házi kommunikációs alkalmazott, aki azzal intézte el John McCain ismert republikánus szenátor bírálói szavait, hogy azok nem számítanak, mert a politikus haldoklik.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az USA-ban egy fehér házi kommunikációs alkalmazott, aki azzal intézte el John McCain...","id":"20180511_Nem_szamit_ugy_is_haldoklik__mondta_McCain_szenatorrol_egy_feher_hazii_PRos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8892fae-3e69-4dad-be18-22a817205471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5153d465-2dc0-4b28-9c6a-ec0f20de17db","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Nem_szamit_ugy_is_haldoklik__mondta_McCain_szenatorrol_egy_feher_hazii_PRos","timestamp":"2018. május. 11. 14:55","title":"Nem számít, úgy is haldoklik – mondta McCain szenátorról egy fehér házi PR-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták fizetése.","shortLead":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták...","id":"20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e04ea75-1254-429d-a0fc-0cf775d335c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","timestamp":"2018. május. 11. 16:32","title":"Nikolics fizetése magasabb, mint Ibrahimovicé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több érdekes újdonság is érkezett a Windowsba a néhány napja mindenki számára elérhetővé tett frissítőcsomaggal. Mutatjuk a szerintünk legérdekesebbeket.","shortLead":"Több érdekes újdonság is érkezett a Windowsba a néhány napja mindenki számára elérhetővé tett frissítőcsomaggal...","id":"20180511_windows_10_frissites_april_update_szoftverfrissites_rejtett_funkciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff0ae52-439d-4aad-8865-f0c85fdf4c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_windows_10_frissites_april_update_szoftverfrissites_rejtett_funkciok","timestamp":"2018. május. 11. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – mutatunk 3 új funkciót, melyekért megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tehát ennek kéne lennie a 'Soros-tervnek'\" címmel számolt be a levélről az osztrák sajtó. ","shortLead":"\"Tehát ennek kéne lennie a 'Soros-tervnek'\" címmel számolt be a levélről az osztrák sajtó. ","id":"20180511_Szijjarto_elkuldte_az_osztrak_elnoknek_a_Sorostervet__ez_egy_A4es_lap_nehany_idezettel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f63826-16d6-4ae9-ad2e-4ccbc092e80e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Szijjarto_elkuldte_az_osztrak_elnoknek_a_Sorostervet__ez_egy_A4es_lap_nehany_idezettel","timestamp":"2018. május. 11. 08:49","title":"Szijjártó elküldte az osztrák elnöknek a \"Soros-tervet\" – ez egy A4-es lap, néhány idézettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]