[{"available":true,"c_guid":"c1b6e0da-d5e3-4a4c-a657-eb0cc675b070","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Mahatir Mohamed, Malajzia régi-új miniszterelnöke egy olyan szakembert nevezett ki pénzügyminiszterének, akit korábban kétszer is börtönbe záratott.","shortLead":"Mahatir Mohamed, Malajzia régi-új miniszterelnöke egy olyan szakembert nevezett ki pénzügyminiszterének, akit korábban...","id":"20180512_Elobb_bortonbe_zarta_majd_penzugyminisztert_csinalt_belole","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b6e0da-d5e3-4a4c-a657-eb0cc675b070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202955f-0fac-468a-ad69-0373e3e70823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Elobb_bortonbe_zarta_majd_penzugyminisztert_csinalt_belole","timestamp":"2018. május. 12. 15:57","title":"Előbb börtönbe zárta, majd pénzügyminisztert csinált belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek: igazából csak önmagával azonos. Szürreális bájával, finoman szólva is önfejű szerkezetével vagy elkapja nézőjét, vagy messzire löki magától. Nagyjából úgy, mint a közeg, amelyben játszódik. Kritika.","shortLead":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek...","id":"20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea8808b-536a-4b23-8adc-bf9361ba16ad","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","timestamp":"2018. május. 11. 20:30","title":"Ez a film egy igazi ufó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült az elmeorvosi vizsgálata, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szerint P. László teljesen normális.","shortLead":"Elkészült az elmeorvosi vizsgálata, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szerint P. László teljesen...","id":"20180511_beszamithato_a_terez_koruti_robbanto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e67e24-e146-4145-b621-08ffb9470221","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_beszamithato_a_terez_koruti_robbanto","timestamp":"2018. május. 11. 11:37","title":"Beszámíthatónak találták a Teréz körúti robbantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c962f36-af56-42cc-a34b-60eb1e6adb6d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a legszebb BMW-k néhány évtizede készültek. Mint például ez a nemesített példány.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a legszebb BMW-k néhány évtizede készültek. Mint például...","id":"20180512_bajor_idogep_bmw_m5_sportszedan_hathengeres_biturbo_alpina_youngtimer_oldtimer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c962f36-af56-42cc-a34b-60eb1e6adb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744481ac-51e3-43d3-ae95-169ce2fd98b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_bajor_idogep_bmw_m5_sportszedan_hathengeres_biturbo_alpina_youngtimer_oldtimer","timestamp":"2018. május. 12. 08:41","title":"Bajor időgépet fotóztunk, amihez képest a BMW M5 unalmas tucatautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt nyolc évben a válságkezelésen túljutottunk, a változás alapjait megteremtettük, a következő időszakban a miniszterelnök többet tud majd a jövőkép kialakításával, az ehhez szükséges stratégiák kidolgozásával foglalkozni, a kormányzás a kormányfő személyére szabottabb lehet - mondta az MTI-nek adott interjújában Kövér László, az Országgyűlés újonnan választott elnöke.","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben a válságkezelésen túljutottunk, a változás alapjait megteremtettük, a következő időszakban...","id":"20180512_Kover_Laszlo_Johet_az_Orban_Viktor_szemelyere_szabott_kormanyzas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ee4d2-413f-4b61-bce4-f5dafc96fb40","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Kover_Laszlo_Johet_az_Orban_Viktor_szemelyere_szabott_kormanyzas","timestamp":"2018. május. 12. 09:50","title":"Kövér László: Jöhet az Orbán Viktor személyére szabott kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban beígért egyszeri utalás helyett az önkormányzatnak kellene szétosztania a tűzifát, ráadásul van, ahol rászorultsági alapon, vagyis nem is mindenki kaphat belőle. ","shortLead":"A korábban beígért egyszeri utalás helyett az önkormányzatnak kellene szétosztania a tűzifát, ráadásul van, ahol...","id":"20180510_A_faval_futok_megsem_kaphatnak_a_rezsicsokkentesbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd610e3-d659-4a79-bc6d-56632b0c5197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_A_faval_futok_megsem_kaphatnak_a_rezsicsokkentesbol","timestamp":"2018. május. 10. 20:32","title":"A fával fűtők mégsem kaphatnak a rezsicsökkentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","id":"20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e415b454-3107-412c-9b56-bcb14a10e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 11. 05:25","title":"A pénteket sem ússzuk meg felhőszakadás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tud róla, hogy vele kellene egyeztetnie az önkormányzati kampányról. ","shortLead":"Nem tud róla, hogy vele kellene egyeztetnie az önkormányzati kampányról. ","id":"20180511_tarlos_istvan_kosa_lajos_onkormanyzati_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701f399e-f7ed-4dd7-ba68-3f2e387ccb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_tarlos_istvan_kosa_lajos_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2018. május. 11. 10:47","title":"Tarlós a Hír TV-ben égette Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]