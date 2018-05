"Büdös, nekem hasmenésem is volt, hánytam is egy napig." - ezt az oroscafe videójában mondja el egy helyi asszony. Most éppen az orosháziak nyelik le a békát, hiába a drága technológia, napok óta többen ihatatlannak érzik a vizüket. – számol be az oroscafe.hu. A portál megkereste a szolgáltatót, az Alföldvíz Zrt. azt közölte velük, hogy az ötven leadott mintából egyetlen sem lett pozitív, tehát a víz legfeljebb esztétikailag, illetve az érzékszervek számára változott meg. Még a helyi kórház is kiadott egy közleményt, hogy megnyugtassák a lakosokat, ezek szerint a hasmenéses megbetegedések sem szaporodtak el a városban, de a biztonság kedvéért az intézményben megfordulók számára is biztosítanak palackos vizet arra az esetre, ha kifogás lenne a vezetékes vízzel kapcsolatban.

Hol vörös, hol fekete víz folyik a csapokból szerte az országban, azokon a településeken is, ahol már rég lezárták a programokat. A Békés megyei, Orosháza ebben a megyében van, arzénes vizet egy konzorcium tisztította meg, ennek a triumvirátusnak az egyik tagja a Mészáros és Mészáros Kft, de kapott szerepet a kivitelezésben a helyinek számító Békés Drén Kft. és a Duna Aszfalt is. A projektet levezénylő szakemberrel is beszéltünk még tavaly ősszel, szerinte a Békés megyei projektnél az auditorok mindent rendben találtak. Ennek ellenére egyre gyakrabban lehet a panaszokat hallani ebből a térségből is.