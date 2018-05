Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691d5cbd-4140-4c79-80f7-69c3522b66ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lehet, hogy nyáron összefuthatunk majd Kate Winslettel.","shortLead":"Lehet, hogy nyáron összefuthatunk majd Kate Winslettel.","id":"20180513_Magyarorszagon_forgatjak_az_uj_Avatart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=691d5cbd-4140-4c79-80f7-69c3522b66ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab374bc-67ca-4dab-bb89-99e6cae5e2f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Magyarorszagon_forgatjak_az_uj_Avatart","timestamp":"2018. május. 13. 07:30","title":"Magyarországon forgatják az új Avatart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé teszik a fizetős YouTube egyik leghasznosabb funkcióját. Ez az, amelyre mindenki évek óta vágyik: ingyenes lesz a háttérből szóló YouTube, a kép a képben funkció.","shortLead":"Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé teszik a fizetős YouTube egyik leghasznosabb funkcióját. Ez az, amelyre...","id":"20180514_youtube_mobilos_alkalmazas_kep_a_kepben_funkcio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd61d38-b3d8-465f-8bc8-2abe7cfd9fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_youtube_mobilos_alkalmazas_kep_a_kepben_funkcio","timestamp":"2018. május. 14. 08:03","title":"Igazi álomfunkció jön a telefonos YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","shortLead":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","id":"20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0379fb7a-ce88-4211-84e1-1fe3e649491d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2018. május. 14. 10:41","title":"Bemutatta az új minisztérium államtitkárait Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27385be-618d-4ce2-bdde-e5dc4ffd0848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori tiszti kaszinó épületét hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pécsen, a licit pénteken indult.","shortLead":"Az egykori tiszti kaszinó épületét hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pécsen, a licit pénteken indult.","id":"20180513_patinas_epuletet_ad_el_az_allam_a_csod_szelen_allo_varosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27385be-618d-4ce2-bdde-e5dc4ffd0848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2189ffd1-2484-44ae-aa40-e28168604ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_patinas_epuletet_ad_el_az_allam_a_csod_szelen_allo_varosban","timestamp":"2018. május. 13. 10:20","title":"Patinás épületet ad el az állam a csőd szélén álló városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","shortLead":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","id":"20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565ed15e-bdbe-487d-a6bd-0b6d79086acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","timestamp":"2018. május. 13. 18:16","title":"Az USA most már nagyon megtalálná a földönkívülieket, 10 millió dollárt költenének erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","shortLead":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","id":"20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3a4cc0-cea9-4640-99b3-c58879d741c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 13. 11:06","title":"Egy díjat azért elhozott az AWS az Eurovíziós fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]