[{"available":true,"c_guid":"050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert egy montecarlói pókerversenyen. A Németországban élő hobbipókeres ezután rögtön fel is mondott a munkahelyén és hazaköltözik – írja az Index.","shortLead":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert...","id":"20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c072c7-1d0c-4030-a0ea-befc1860d71f","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","timestamp":"2018. május. 12. 21:06","title":"Felmond és hazajön a pókeren 57 milliót nyert magyar blöffkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf88fd7b-d023-469c-ae88-2c64d5f69ff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek körözték a svéd állampolgárt, akit a Terézvárosban fogtak el.","shortLead":"A németek körözték a svéd állampolgárt, akit a Terézvárosban fogtak el.","id":"20180512_sved_ingatlancsalo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf88fd7b-d023-469c-ae88-2c64d5f69ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218c781b-63f2-4dde-9d04-ad2e72a9496b","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_sved_ingatlancsalo","timestamp":"2018. május. 12. 17:04","title":"Nálunk bujkált a svéd ingatlancsaló, meztelenül kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","shortLead":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","id":"20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54971f2d-a76c-4d46-89dc-7600351b059d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","timestamp":"2018. május. 13. 08:46","title":"Nem könnyű ma Budapesten közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649","c_author":"Axiál","category":"brandcontent","description":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs nagymamájához köthető. A lényeg az, hogy nagyon igaz. Összegyűjtöttük, melyek azok a termékek, amelyeknél a spórolás tulajdonképpen pénzkidobás.","shortLead":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs...","id":"20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5765-c40d-4b6d-884e-389d70be1e71","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","timestamp":"2018. május. 14. 12:30","title":"„Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsón vásároljak!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df","c_author":"","category":"kkv","description":"Nyilvántartási, adatszolgáltatási, ügyféltájékoztatási, illetve a biztosítási szerződési feltételeket érintő jogszabálysértéseket talált az MNB a Generalinál.","shortLead":"Nyilvántartási, adatszolgáltatási, ügyféltájékoztatási, illetve a biztosítási szerződési feltételeket érintő...","id":"20180514_Sok_szabalytalansagot_talalt_az_MNB_a_Generalinal_67_millio_forint_a_birsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80fe34c-e23b-48e3-ac5f-9882901e08da","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Sok_szabalytalansagot_talalt_az_MNB_a_Generalinal_67_millio_forint_a_birsag","timestamp":"2018. május. 14. 10:36","title":"Sok szabálytalanságot talált az MNB a Generalinál, 67 millió forint a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény szétbontását külföldi újságírók előtt, a nyilvánosság bevonásával akarják végrehajtani.","shortLead":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény...","id":"20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d57e1-7825-4811-b603-5f88885a8ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","timestamp":"2018. május. 12. 18:59","title":"Észak-Korea a Kim-Trump találkozó előtt leszereli atomteszt-telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255ced3e-784c-4822-a012-46b409ab2e65","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar dokumentumfilmes siker Kanadában.","shortLead":"Magyar dokumentumfilmes siker Kanadában.","id":"20180514_Nem_hagytak_hogy_bezarjak_a_templomukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255ced3e-784c-4822-a012-46b409ab2e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54000017-eccd-4c0c-bece-9281d862ff84","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nem_hagytak_hogy_bezarjak_a_templomukat","timestamp":"2018. május. 14. 12:02","title":"Nem hagyták, hogy bezárják a templomukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5670fae7-01c5-41c9-9807-37f837cb786d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva hatalmas védése döntött a győzelemről.","shortLead":"Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva...","id":"20180513_kiss_eva_vedese_a_bl_donto_vegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5670fae7-01c5-41c9-9807-37f837cb786d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb49d353-3c30-4cc6-b676-3db57a479d34","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kiss_eva_vedese_a_bl_donto_vegen","timestamp":"2018. május. 13. 20:57","title":"Ez a védés kellett ahhoz, hogy újra BL-t nyerjenek a győri kézilabdázók - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]