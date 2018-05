Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df","c_author":"","category":"kkv","description":"Nyilvántartási, adatszolgáltatási, ügyféltájékoztatási, illetve a biztosítási szerződési feltételeket érintő jogszabálysértéseket talált az MNB a Generalinál.","shortLead":"Nyilvántartási, adatszolgáltatási, ügyféltájékoztatási, illetve a biztosítási szerződési feltételeket érintő...","id":"20180514_Sok_szabalytalansagot_talalt_az_MNB_a_Generalinal_67_millio_forint_a_birsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80fe34c-e23b-48e3-ac5f-9882901e08da","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Sok_szabalytalansagot_talalt_az_MNB_a_Generalinal_67_millio_forint_a_birsag","timestamp":"2018. május. 14. 10:36","title":"Sok szabálytalanságot talált az MNB a Generalinál, 67 millió forint a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","shortLead":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","id":"20180514_Bulinegyed","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69869173-97ad-43ff-8376-bfd16b91ad6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_Bulinegyed","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"Így alakítanák át bulinegyed közlekedését, hogy élhetőbb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A részben vagy teljesen elektromos új autók hazai eladási mutatói jobbak az európai átlagnál. ","shortLead":"A részben vagy teljesen elektromos új autók hazai eladási mutatói jobbak az európai átlagnál. ","id":"20180515_zold_forradalom_magyarorszag_elektromos_hibrid_autok_plugin_akkumulator_zold_rendszam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4327a663-f474-4194-bc4d-17cf52e73e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_zold_forradalom_magyarorszag_elektromos_hibrid_autok_plugin_akkumulator_zold_rendszam","timestamp":"2018. május. 15. 15:21","title":"Zöld forradalom: Magyarországot is letámadják az elektromos és hibrid autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New York-i árverésén.","shortLead":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New...","id":"20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6732d5d6-a950-4124-a443-9f5c34ddaa48","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","timestamp":"2018. május. 15. 12:13","title":"Horribilis összegért kelt el Modigliani egy aktja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","shortLead":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","id":"20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df4881-7b76-4b76-b880-4033de0b77bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","timestamp":"2018. május. 14. 20:20","title":"Úgy tűnik, gejzírek vannak a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola István és Íjgyártó István távozik, nagykövetként folytatják munkájukat, jelentette be Szijjártó Péter.","shortLead":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola...","id":"20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fed13-18a0-42d7-92d7-2b078ecd0e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","timestamp":"2018. május. 15. 18:07","title":"Nagykövet lesz Mikola István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két járatát pedig sűríti a diszkont légitársaság.","shortLead":"Két járatát pedig sűríti a diszkont légitársaság.","id":"20180514_uj_jaratokat_indit_debrecenbol_a_wizz_air","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f56f36-f4e1-4018-8970-dae10696d6d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_uj_jaratokat_indit_debrecenbol_a_wizz_air","timestamp":"2018. május. 14. 11:42","title":"Hét új járatot indít Debrecenből a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]