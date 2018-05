Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német labdarúgó-válogatott két török származású játékosa, Mesut Özil és Ilkay Gündogan az újraválasztására készülő török elnökkel találkozott. A németek nem repestek a boldogságtól.","shortLead":"A német labdarúgó-válogatott két török származású játékosa, Mesut Özil és Ilkay Gündogan az újraválasztására készülő...","id":"20180515_ozil_erdogannal_fotozkodott_kibuktatta_a_nemet_szovetseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cd20a7-6d7d-4a06-8b36-bf7b534be914","keywords":null,"link":"/sport/20180515_ozil_erdogannal_fotozkodott_kibuktatta_a_nemet_szovetseget","timestamp":"2018. május. 15. 12:11","title":"Özil Erdogannal fotózkodott, kibuktatta a német szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","shortLead":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","id":"20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c7099c-596d-4797-a218-e98a2e597907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","timestamp":"2018. május. 15. 13:10","title":"27 éves is elmúlt az átlagos magyar, amikor elköltözik a mamahotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a41d50-38c0-4344-a52f-c7b26275fa34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel keresztény templomoknál követett el öngyilkos merényleteket egy hattagú család. Az elkövetők között két kislány is volt. Tizenháromra emelkedett a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Vasárnap reggel keresztény templomoknál követett el öngyilkos merényleteket egy hattagú család. Az elkövetők között két...","id":"20180513_Egy_negygyermekes_csalad_kovetett_el_ongyilkos_merenyleteket_Indoneziaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a41d50-38c0-4344-a52f-c7b26275fa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02123cfb-c532-40a0-a046-bac9519c8aa0","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Egy_negygyermekes_csalad_kovetett_el_ongyilkos_merenyleteket_Indoneziaban","timestamp":"2018. május. 13. 15:41","title":"Egy négygyermekes család követett el öngyilkos merényleteket Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orendi Mihály hétfőn mondott le a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezető igazgatói posztjáról. Most indokolta meg, miért.","shortLead":"Orendi Mihály hétfőn mondott le a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezető igazgatói posztjáról. Most indokolta...","id":"20180515_kosa_lajos_uzlettarsa_lemondott_orendi_mihaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c225373-d33a-4dc5-b03c-c6fc86a2a118","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_kosa_lajos_uzlettarsa_lemondott_orendi_mihaly","timestamp":"2018. május. 15. 10:02","title":"Kósa Lajos bizalmasa: A csúcson kell abbahagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe817004-f49d-4292-a086-23f471cc7fe5","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A jóleső szex minden életkorban mást jelent, és másféle áldozatot követel. Néha jobb önismeretet, máskor több elfogadást, jobb humort vagy kevesebb sorompót igényel, mindenesetre megéri odatenni magunkat – mert a magabiztosság a legjobb segédeszköz.



","shortLead":"A jóleső szex minden életkorban mást jelent, és másféle áldozatot követel. Néha jobb önismeretet, máskor több...","id":"hvgextrano_20180515_Szexjszexazletnkidvonaln","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe817004-f49d-4292-a086-23f471cc7fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d5e57d-a81f-47ff-93f6-46d3b301326c","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180515_Szexjszexazletnkidvonaln","timestamp":"2018. május. 15. 09:25","title":"Szex – jó szex! – az életünk idővonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","shortLead":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","id":"20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0379fb7a-ce88-4211-84e1-1fe3e649491d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2018. május. 14. 10:41","title":"Bemutatta az új minisztérium államtitkárait Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","shortLead":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","id":"20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399bfa7-2286-42d0-b586-015cda95e58d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","timestamp":"2018. május. 14. 15:16","title":"Furcsa alkotmánybírósági ügy: egy börtön tett panaszt a belügyminiszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]