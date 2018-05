Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","id":"20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289c0db-29a7-4e47-bb53-11aea813a891","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","timestamp":"2018. május. 14. 12:46","title":"Egyetlen jelölt mögé áll be a baloldal Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","shortLead":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","id":"20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e6375-2374-4d10-9fc8-9ffb6d1df554","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 12:25","title":"Tovább nőtt a kivándorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb557d-24a1-42de-82cd-c6df94c6759b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök megint nőügyekkel foglalkozik: most a BL-győztes kézilabdázóknak gratulált.","shortLead":"A miniszterelnök megint nőügyekkel foglalkozik: most a BL-győztes kézilabdázóknak gratulált.","id":"20180514_orban_viktor_jo_mulatsag_noi_munka_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fb557d-24a1-42de-82cd-c6df94c6759b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8a1af2-67f3-4ca3-9146-a8cf681343d7","keywords":null,"link":"/elet/20180514_orban_viktor_jo_mulatsag_noi_munka_volt","timestamp":"2018. május. 14. 07:25","title":"Orbán Viktor: \"Jó mulatság, női munka volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konzultálni fogunk és meghallhatjuk őket – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról, figyelembe veszi-e a kormány a Velencei Bizottság álláspontját a Stop Soros elfogadásakor. ","shortLead":"Konzultálni fogunk és meghallhatjuk őket – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról, figyelembe veszi-e...","id":"20180514_Rogan_nem_eszik_olyan_forron_a_Stop_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec708dc-bbc8-445c-8d45-33f1d0681115","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Rogan_nem_eszik_olyan_forron_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 14. 13:40","title":"Rogán: Nem eszik olyan forrón a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf7db90-3c2b-4c71-9b83-8673f296f520","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb hasadékok nyíltak a Hawaii szigeten tomboló Kilauea vulkánon, és geológusok arra figyelmeztetnek, hogy a csendes-óceáni tűzgyűrű néven ismert törésvonal mentén, Kaliforniában is kitörések várhatók. A szakemberek a katasztrofális földrengésektől tartanak a leginkább. ","shortLead":"Újabb hasadékok nyíltak a Hawaii szigeten tomboló Kilauea vulkánon, és geológusok arra figyelmeztetnek...","id":"20180513_Vulkankitores_Hawaiin_ennel_csak_durvabb_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf7db90-3c2b-4c71-9b83-8673f296f520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6584f11f-ecb4-4159-81a1-642847ba6ec3","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Vulkankitores_Hawaiin_ennel_csak_durvabb_lesz","timestamp":"2018. május. 13. 22:07","title":"Vulkánkitörés Hawaiin: ennél csak durvább lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb5e41-6ded-496d-a372-70e07b019159","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Több mint 86 ezer – gondolná, hogy ennyi autó nem rendelkezett a törvényben kötelezően előírt biztosítással? A nem kötelező, csak ajánlott cascót pedig a gépjárművek alig egyötödére kötötték meg, noha e díjának a sokszorosát lehet bukni egy súlyosabb közúti balesetben. ","shortLead":"Több mint 86 ezer – gondolná, hogy ennyi autó nem rendelkezett a törvényben kötelezően előírt biztosítással? A nem...","id":"20180514_Nem_is_gondolna_mennyit_bukhat_ha_biztositas_nelkul_autozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bb5e41-6ded-496d-a372-70e07b019159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11d2ff-37b6-4e7c-b1f6-755c55f9b322","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180514_Nem_is_gondolna_mennyit_bukhat_ha_biztositas_nelkul_autozik","timestamp":"2018. május. 15. 11:30","title":"Nem is gondolná, mennyit bukhat, ha biztosítás nélkül autózik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam Alter pszichológiaprofesszor Ellenállhatatlan című könyvében. Ez a dohányosokra ugyanúgy igaz, mint például a viselkedési függőségben élőkre.","shortLead":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam...","id":"20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd2150-fab3-4a99-8be5-924449e74f88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:15","title":"Leszokna a cigiről vagy a körömrágásról? Így terelheti el a figyelmét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7f2727-0249-4a78-90a2-e36bc9ea7c28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl gyorsan hajtott a sofőr a vizes aszfalton, és amikor a kocsi megcsúszott, már nem tudott korrigálni.","shortLead":"Túl gyorsan hajtott a sofőr a vizes aszfalton, és amikor a kocsi megcsúszott, már nem tudott korrigálni.","id":"20180515_thaifold_baleset_suv_vizes_aszfalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7f2727-0249-4a78-90a2-e36bc9ea7c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9bd07-3d0c-48d1-b86a-2d49c2355dcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_thaifold_baleset_suv_vizes_aszfalt","timestamp":"2018. május. 15. 08:21","title":"Egy sima esős napnak ígérkezett a szerdai, aztán jött az SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]