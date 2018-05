Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779","c_author":"Daróczi Ágnes","category":"velemeny","description":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","shortLead":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","id":"20180513_Daroczi_Agnes_Choli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e0d3a-4f1b-4ff0-b389-518ae6cae85b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180513_Daroczi_Agnes_Choli","timestamp":"2018. május. 13. 18:43","title":"Daróczi Ágnes: Choli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb557d-24a1-42de-82cd-c6df94c6759b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök megint nőügyekkel foglalkozik: most a BL-győztes kézilabdázóknak gratulált.","shortLead":"A miniszterelnök megint nőügyekkel foglalkozik: most a BL-győztes kézilabdázóknak gratulált.","id":"20180514_orban_viktor_jo_mulatsag_noi_munka_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fb557d-24a1-42de-82cd-c6df94c6759b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8a1af2-67f3-4ca3-9146-a8cf681343d7","keywords":null,"link":"/elet/20180514_orban_viktor_jo_mulatsag_noi_munka_volt","timestamp":"2018. május. 14. 07:25","title":"Orbán Viktor: \"Jó mulatság, női munka volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt kereső felhasználója lehet a szolgáltatásnak, melynek fejlesztői szerint egészen komoly bevételre is szert tehet az, aki dolgozik érte. Külön érdekesség, hogy az is felhasználó lehet, aki például egyetemistaként csak heti 8-10 órát dolgozna, de az is, aki rugalmas, de teljes munkaidőben vállalna feladatokat.","shortLead":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt...","id":"20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39559d52-41fc-4f3a-963b-b1edea975ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","timestamp":"2018. május. 15. 08:03","title":"Így szerezhet jobb állást 20 perc alatt – ezt ígéri egy magyar vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","shortLead":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","id":"20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565ed15e-bdbe-487d-a6bd-0b6d79086acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","timestamp":"2018. május. 13. 18:16","title":"Az USA most már nagyon megtalálná a földönkívülieket, 10 millió dollárt költenének erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a 2017 szeptemberében történt atomkísérletet, ami alapján úgy tűnik, komoly károkat szenvedett az észak-koreai Mantap-hegy.","shortLead":"A kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a 2017 szeptemberében történt atomkísérletet, ami alapján úgy tűnik, komoly...","id":"20180515_eszak_korea_atombomba_mantap_hegy_atomrobbantas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b9cf8e-f48d-4225-bb64-38ba08174db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_eszak_korea_atombomba_mantap_hegy_atomrobbantas","timestamp":"2018. május. 15. 06:03","title":"Akkora volt Észak-Korea egyik atomrobbantása, hogy összeomlott egy 2200 méteres hegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő emberminiszter szerint az egészségügyi dolgozók itthon tartása vagy a már kivándorolt szakemberek visszacsábítása nem csupán a pénzen múlik. ","shortLead":"A leendő emberminiszter szerint az egészségügyi dolgozók itthon tartása vagy a már kivándorolt szakemberek...","id":"20180514_Itt_a_terv_igy_razna_gatyaba_a_magyar_egeszsegugyet_Kasler","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bff9f7-80f0-4445-a6f6-bb7747ba0016","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Itt_a_terv_igy_razna_gatyaba_a_magyar_egeszsegugyet_Kasler","timestamp":"2018. május. 14. 19:25","title":"Itt a terv: így rázná gatyába a magyar egészségügyet Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1984 óta Budapesten működő szervezet most úgy döntött, Berlinbe költözteti a magyarországi irodáját. ","shortLead":"Az 1984 óta Budapesten működő szervezet most úgy döntött, Berlinbe költözteti a magyarországi irodáját. ","id":"20180515_Elhagyja_Budapestet_Soros_Gyorgy_alapitvanya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ef2daa-76da-4766-82d0-a56340017950","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Elhagyja_Budapestet_Soros_Gyorgy_alapitvanya","timestamp":"2018. május. 15. 07:33","title":"Elhagyja Budapestet Soros György alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","shortLead":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","id":"20180514_Bulinegyed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69869173-97ad-43ff-8376-bfd16b91ad6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_Bulinegyed","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"Így alakítanák át bulinegyed közlekedését, hogy élhetőbb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]