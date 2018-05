Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","shortLead":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","id":"20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4096bbd3-9cf1-4ae9-a7c3-68ca9a7295a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","timestamp":"2018. május. 15. 10:38","title":"Ideges lett, vasvillát szúrt a kismalac hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3523bc33-1eb6-4a55-9ccd-fb60844e3efa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk olyasmit látott a hétvégén, amit csak nehezen lehet elképzelni.","shortLead":"Olvasónk olyasmit látott a hétvégén, amit csak nehezen lehet elképzelni.","id":"20180515_nap_kepe_hoverboard_talicska","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3523bc33-1eb6-4a55-9ccd-fb60844e3efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a79801-46f3-4f4d-b12f-03c8119613f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_nap_kepe_hoverboard_talicska","timestamp":"2018. május. 15. 04:01","title":"A nap képe: A magyar vidék 100 éve nem látott ekkora innovációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle vállalatok hordozható gépeit. Bőven vannak meglepetések. ","shortLead":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle...","id":"20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46c0d6e-1e96-49bb-a01f-72341874a875","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","timestamp":"2018. május. 15. 09:03","title":"Itt az új lista: ezekért a laptopokért szabad csak pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs rendszerébe a Microsoft.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs...","id":"20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bab72e-1924-44f1-b360-33231c08826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","timestamp":"2018. május. 15. 07:02","title":"Megváltoztatják a Windows kinézetét, mutatjuk az újításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely valójában egy úszó atomerőmű. Kettő, egyenként 35 megawattos reaktorral van felszerelve. A környezetvédők a veszélyekre, az atomlobbi a lehetőségekre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely...","id":"20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9242c11-bffd-4d08-a5e0-41611ca62924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","timestamp":"2018. május. 15. 10:20","title":"„Lebegő Csernobil” vagy forradalmi újítás? Úton az első orosz úszó atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63e6fa1-ff8c-438e-a4b6-91ed15ebf458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arat a Depresszió Salgótarjánban, valakik a magyar zászló elé festették fel a szót vandál módon.","shortLead":"Arat a Depresszió Salgótarjánban, valakik a magyar zászló elé festették fel a szót vandál módon.","id":"20180515_Vandal_depresszio_Salgotarjanban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63e6fa1-ff8c-438e-a4b6-91ed15ebf458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f657b57-b1ed-4c95-999a-ab7f91e8da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Vandal_depresszio_Salgotarjanban","timestamp":"2018. május. 15. 09:19","title":"Vandál depresszió Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f63c45-ed4d-4bae-9e8f-463c1e7fa214","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Raspberry Pi 3B+ konkurense: fillérekért kínál remek specifikációkat.","shortLead":"Megjelent a Raspberry Pi 3B+ konkurense: fillérekért kínál remek specifikációkat.","id":"20180514_friendlyelec_nanopi_k1_plus_olcso_szamitogep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6f63c45-ed4d-4bae-9e8f-463c1e7fa214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8de69d-4aef-42a6-9072-9d0d5b84f0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_friendlyelec_nanopi_k1_plus_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. május. 14. 09:03","title":"Tudja mit kap 9000 forintért? Egy kis számítógépet 2 GB RAM-mal, 4K videóval, gigabites hálózattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67711ab5-83cb-4930-a467-cf116d0cd9e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólagos lesifotók miatt keveredett botrányba Meghan Markle apja. ","shortLead":"Állítólagos lesifotók miatt keveredett botrányba Meghan Markle apja. ","id":"20180514_Nem_lesz_ott_a_kiralyi_eskuvon_Meghan_Markle_apja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67711ab5-83cb-4930-a467-cf116d0cd9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7108b3c2-c241-4c1c-b8ef-6d590d6f5bfd","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nem_lesz_ott_a_kiralyi_eskuvon_Meghan_Markle_apja","timestamp":"2018. május. 14. 20:59","title":"Nem lesz ott a királyi esküvőn Meghan Markle apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]