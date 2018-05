Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a3edb56-aa6e-428a-a665-352adf91d7d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ajman az-Zavahri az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése miatt szólított fel szent háborúra.","shortLead":"Ajman az-Zavahri az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése miatt szólított fel szent háborúra.","id":"20180514_dzsihadot_hirdetett_az_usa_ellen_az_alkaida_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a3edb56-aa6e-428a-a665-352adf91d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b7ce6b-eb13-4231-aeab-6abc648d11a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_dzsihadot_hirdetett_az_usa_ellen_az_alkaida_vezetoje","timestamp":"2018. május. 14. 09:11","title":"Dzsihádot hirdetett az USA ellen az al-Kaida vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","shortLead":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","id":"20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d36-d995-4c77-a4a7-fc1160efdccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","timestamp":"2018. május. 13. 21:09","title":"Vízre bocsátották Kína első, saját fejlesztésű repülőgép-hordozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","shortLead":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","id":"20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf9c9bd-80ec-4c55-8e10-4cc047b7be40","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","timestamp":"2018. május. 13. 17:08","title":"Kézilabda-BL: egyetlen gól döntött a bronzéremről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon, melynek célja, hogy a Google Térkép naprakész legyen. 