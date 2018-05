Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa nem akar botrányhős lenni, csak meg akarta mutatni, hogy Orbánhoz is lehet úgy szólni, mint bármelyik emberhez. ","shortLead":"A Párbeszéd politikusa nem akar botrányhős lenni, csak meg akarta mutatni, hogy Orbánhoz is lehet úgy szólni, mint...","id":"20180516_Tordai_Nincs_gond_Orban_letegezesevel_ugyanolyan_ember_mint_a_szomszed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def097a-9481-4fe4-99c3-5c0c8cf72464","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Tordai_Nincs_gond_Orban_letegezesevel_ugyanolyan_ember_mint_a_szomszed","timestamp":"2018. május. 16. 11:23","title":"Tordai: Nincs gond Orbán letegezésével, ugyanolyan ember, mint a szomszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EB-alelnöke szerint \"szenved a demokrácia\" ott, ahol egy civil társadalmi szervezet fenyegetve érzi magát. ","shortLead":"Az EB-alelnöke szerint \"szenved a demokrácia\" ott, ahol egy civil társadalmi szervezet fenyegetve érzi magát. ","id":"20180515_Timmermans_Sajnalatos_hogy_a_Sorosalapitvany_bezarja_kapuit_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff222b4-e388-4b77-a41d-b7c12e974975","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Timmermans_Sajnalatos_hogy_a_Sorosalapitvany_bezarja_kapuit_Budapesten","timestamp":"2018. május. 15. 15:49","title":"Timmermans: Sajnálatos, hogy a Soros-alapítvány bezárja kapuit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2b90f-9ed0-43a2-8440-ab7b29db0bf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Dinamo Breszt elnöke lesz három évig. ","shortLead":"A Dinamo Breszt elnöke lesz három évig. ","id":"20180516_Feherorosz_klub_elnoke_lesz_Maradona","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b2b90f-9ed0-43a2-8440-ab7b29db0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d29b39-c974-459b-9822-31f62dcc606d","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Feherorosz_klub_elnoke_lesz_Maradona","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Fehérorosz klub elnöke lesz Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkaptuk egy videóinterjúra Szijjártó Péter külügyminisztert azután, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok bejelentette: nemzetközi irodája székhelyét Budapestről Berlinbe teszi át. A miniszter felmondta a kormányzati propaganda ismert szólamait, és nem tűnt olyannak, mint aki sajnálja, hogy Soros György alapítványa távozásra kényszerült.","shortLead":"Elkaptuk egy videóinterjúra Szijjártó Péter külügyminisztert azután, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok bejelentette...","id":"20180515_Szijjarto_Peter_szerint_Soros_alapitvanya_titkol_valamit_ezert_koltozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ea4c8-3401-4e18-8808-fc048995fdde","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szijjarto_Peter_szerint_Soros_alapitvanya_titkol_valamit_ezert_koltozik","timestamp":"2018. május. 15. 22:04","title":"Szijjártó Péter szerint Soros alapítványa titkol valamit, ezért költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számuk majdnem megduplázódott tavaly, de ez is kevés.","shortLead":"Számuk majdnem megduplázódott tavaly, de ez is kevés.","id":"20180516_Tart_karokkal_varja_a_kormany_a_vendegmunkasokat_csak_nem_jonnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df99451-afae-4e65-b4e3-35cf27edcb9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Tart_karokkal_varja_a_kormany_a_vendegmunkasokat_csak_nem_jonnek","timestamp":"2018. május. 16. 12:17","title":"Tárt karokkal várja a kormány a vendégmunkásokat, csak nem jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace3b30b-a69b-407f-ac36-fdd6ea77f385","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Indiában évente 239 ezer kislány hal meg ötéves kora előtt azért, mert elhanyagolják pusztán nemi hovatartozása miatt - hívja fel a figyelmet a The Lancet című orvostudományi folyóirat.","shortLead":"Indiában évente 239 ezer kislány hal meg ötéves kora előtt azért, mert elhanyagolják pusztán nemi hovatartozása miatt...","id":"20180515_239_ezer_kislany_hal_meg_evente_Indiaban_mert_a_diszkriminacio_miatt_elhanyagoljak_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace3b30b-a69b-407f-ac36-fdd6ea77f385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18656b85-d566-4bc1-aa72-e74b2cbd1a1f","keywords":null,"link":"/elet/20180515_239_ezer_kislany_hal_meg_evente_Indiaban_mert_a_diszkriminacio_miatt_elhanyagoljak_oket","timestamp":"2018. május. 15. 20:35","title":"239 ezer kislány hal meg évente Indiában, mert a diszkrimináció miatt elhanyagolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","shortLead":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","id":"20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfad499-6ca1-4531-a24d-08882b7d30f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","timestamp":"2018. május. 16. 10:21","title":"Győri Audi-újdonságok: már készülnek a 3 hengeres motorok, és jönnek a villanymotorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70ee409-39d2-4dac-b88f-479d35570b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európa Tanács szakértői bizottsága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kevés a férőhely a zónákban, sokan a határ túloldalán kénytelenek várakozni. A Fidesz szerint az Európa Tanács szakértői be akarják engedni a migránsokat.","shortLead":"Az Európa Tanács szakértői bizottsága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kevés a férőhely a zónákban, sokan a határ...","id":"20180515_europa_tanacs_bortonszeruek_a_magyar_tranzitzonak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70ee409-39d2-4dac-b88f-479d35570b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656dd710-f596-4cda-9ea7-62b0fbf2ec30","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_europa_tanacs_bortonszeruek_a_magyar_tranzitzonak","timestamp":"2018. május. 15. 20:45","title":"Európa Tanács: Börtönszerűek a magyar tranzitzónák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]