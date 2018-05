Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f9657c-06c8-4360-a44a-11fa60aa51db","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti Guinness-rekordját Ami azt illeti, kicsit egyhangúan étkezik. A jókora húspogácsákra hajt.","shortLead":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti...","id":"20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f9657c-06c8-4360-a44a-11fa60aa51db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f255259-38b7-40ac-a8ad-62972ab4d961","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","timestamp":"2018. május. 15. 08:38","title":"Nagypapi 30 000 hamburgert megevett és még fogyott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek alig 9 százaléka válaszolta azt, hogy nagyon készül a szombati esküvőre, és figyeli majd az eseményeket.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek alig 9 százaléka válaszolta azt, hogy nagyon készül a szombati esküvőre, és...","id":"20180515_a_britek_ketharmadat_hidegen_hagyja_a_szombati_hercegi_eskuvo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abce5bc3-f09e-4f08-bb46-726c7d97f64f","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_a_britek_ketharmadat_hidegen_hagyja_a_szombati_hercegi_eskuvo","timestamp":"2018. május. 15. 18:34","title":"A britek kétharmadát hidegen hagyja a szombati hercegi esküvő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77fddad-ae4c-4975-8829-4978d9d3de09","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma csapata vicces videóval kampányol amellett, hogy az UEFA is vezesse be a videóbíró-rendszert.","shortLead":"Az AS Roma csapata vicces videóval kampányol amellett, hogy az UEFA is vezesse be a videóbíró-rendszert.","id":"20180516_A_Romajatekos_felrugta_sajat_gyereket_ezert_kell_a_videobiro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77fddad-ae4c-4975-8829-4978d9d3de09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98859091-07c4-4a56-a99a-060db684da0a","keywords":null,"link":"/sport/20180516_A_Romajatekos_felrugta_sajat_gyereket_ezert_kell_a_videobiro","timestamp":"2018. május. 16. 11:35","title":"A Roma-játékos felrúgta saját gyerekét, ezért kell a videóbíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ef2ae1-1c6d-4059-8281-9d45ab7b7254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Krímre vezető híd az EU szerint tovább növeli a jogtalanul elcsatolt félsziget elszigeteltségét az anyaországtól, és a hajók közlekedését is korlátozza.","shortLead":"A Krímre vezető híd az EU szerint tovább növeli a jogtalanul elcsatolt félsziget elszigeteltségét az anyaországtól, és...","id":"20180515_az_eunak_egyaltalan_nem_tetszik_a_hid_amit_putyin_avatott_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ef2ae1-1c6d-4059-8281-9d45ab7b7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ccc8b7-de07-429f-9cdf-f23453d0121e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_az_eunak_egyaltalan_nem_tetszik_a_hid_amit_putyin_avatott_fel","timestamp":"2018. május. 15. 17:37","title":"Az EU-nak egyáltalán nem tetszik a híd, amit Putyin avatott fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35335ba2-7689-4816-b722-cb5e53a48bda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felvásárlás már április elején megtörtént, ám csak keddi ülésén vette tudomásul a Médiatanács.","shortLead":"A felvásárlás már április elején megtörtént, ám csak keddi ülésén vette tudomásul a Médiatanács.","id":"20180515_andy_vajna_megvette_30_radiojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35335ba2-7689-4816-b722-cb5e53a48bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168f5b19-3cd1-4090-9db8-fb9c67d8c75a","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_andy_vajna_megvette_30_radiojat","timestamp":"2018. május. 15. 14:32","title":"Andy Vajna megvette 30. rádióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f230aa3-ff05-4f7e-949e-fdc03dc7b9c6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Könyvet írtak az egykor szocialista, mára a Fidesz közelébe sodródott politikusról. A Terror Házában tartott bemutatón Galló Béla, a szerző beszélgetett Szilivel, a YouTube-on élőben lehetett követni.","shortLead":"Könyvet írtak az egykor szocialista, mára a Fidesz közelébe sodródott politikusról. A Terror Házában tartott bemutatón...","id":"20180515_Szili_Katalin_Orban_ma_baloldalibb_mint_Gyurcsany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f230aa3-ff05-4f7e-949e-fdc03dc7b9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b36737f-440a-403f-a29c-1c13fcbf4772","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szili_Katalin_Orban_ma_baloldalibb_mint_Gyurcsany","timestamp":"2018. május. 15. 18:01","title":"Szili Katalin: Orbán ma baloldalibb, mint Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d36e45-6c21-4057-9334-a19b9207b398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Váratlanul tört ki még a múlt pénteken Indonézia legaktívabb tűzhányója, a Merapi, Jáva szigetén. Az eseménynek néhány gyanútlan hegymászó is tanúja volt. ","shortLead":"Váratlanul tört ki még a múlt pénteken Indonézia legaktívabb tűzhányója, a Merapi, Jáva szigetén. Az eseménynek néhány...","id":"20180515_merapi_vulkan_kitores_hegymaszok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d36e45-6c21-4057-9334-a19b9207b398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242e3a62-4511-45b0-aab4-f805a91d2afb","keywords":null,"link":"/elet/20180515_merapi_vulkan_kitores_hegymaszok","timestamp":"2018. május. 15. 13:38","title":"Gyanútlanul főzőcskéztek, egyszer csak kitört felettük a vulkán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681e0f89-a34a-49b6-9025-9f39ed936b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áramszolgáltató saját telekommunikációs infrastruktúrát épít ki, amelyet bérbe adna a mobilszolgáltatóknak.","shortLead":"Az áramszolgáltató saját telekommunikációs infrastruktúrát épít ki, amelyet bérbe adna a mobilszolgáltatóknak.","id":"20180516_a_tavkozlesbe_is_beszallna_az_elmu_emasz_de_mobilos_terveik_nincsenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681e0f89-a34a-49b6-9025-9f39ed936b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1521e9-8032-433c-bb9a-74d42847565c","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_a_tavkozlesbe_is_beszallna_az_elmu_emasz_de_mobilos_terveik_nincsenek","timestamp":"2018. május. 16. 08:20","title":"A távközlésbe is beszállna az ELMŰ-ÉMÁSZ, de mobilos tervei nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]