[{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről szóló megállapodást, különben a magyar–amerikai elitegyetem feladja a várakozást, és Budapestről Bécsbe költözik. A tavaly szigorított törvény feltételeinek is megfelel ugyan az intézmény, de a Külügyminisztérium szerint a CEU esetén alapos vizsgálatra van szükség, így az aláírás ideje még nem jött el.","shortLead":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről...","id":"20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3368ca-48dc-4776-9022-adb0351f2942","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","timestamp":"2018. május. 15. 17:57","title":"Cinikus módon seprűzheti ki a kormány a CEU-t Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","shortLead":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","id":"20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b30c7-8fa9-477d-8c7a-d74eb5b4be65","keywords":null,"link":"/elet/20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","timestamp":"2018. május. 15. 21:38","title":"Keddi kacsamesék: kacsacsaládot mentettek a BME tetőteraszáról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f9657c-06c8-4360-a44a-11fa60aa51db","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti Guinness-rekordját Ami azt illeti, kicsit egyhangúan étkezik. A jókora húspogácsákra hajt.","shortLead":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti...","id":"20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f9657c-06c8-4360-a44a-11fa60aa51db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f255259-38b7-40ac-a8ad-62972ab4d961","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","timestamp":"2018. május. 15. 08:38","title":"Nagypapi 30 000 hamburgert megevett és még fogyott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon megosztja az újabb Fidesz-győzelem.","shortLead":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon...","id":"20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107837a3-fee2-42e2-a8a7-7a3927323692","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","timestamp":"2018. május. 16. 10:53","title":"A migránsozás kevés lett volna Orbánnak, kellett pénz is az újabb kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt akarjuk, hogy a kínaiak piaca éppoly nyitott legyen mint a miénk – fogalmazta meg tömören az amerikaiak álláspontját Terry Branstad nagykövet, aki részt vett a gazdasági küldöttség tárgyalásain Pekingben. A delegáció, melyet Steven Mnuchin pénzügyminiszter vezetett, nem ért el eredményt, de az ajtó nyitva maradt.","shortLead":"Azt akarjuk, hogy a kínaiak piaca éppoly nyitott legyen mint a miénk – fogalmazta meg tömören az amerikaiak...","id":"20180515_Miert_lett_Trump_hirtelen_ilyen_bekulekeny_Pekinggel_Van_itt_egy_erdekes_ingatlanbiznisz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1ed978-cea2-4ad1-bae4-e243a7a5b643","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Miert_lett_Trump_hirtelen_ilyen_bekulekeny_Pekinggel_Van_itt_egy_erdekes_ingatlanbiznisz","timestamp":"2018. május. 15. 13:38","title":"Miért lett Trump hirtelen ilyen békülékeny Pekinggel? Van itt egy érdekes ingatlanbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","shortLead":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","id":"20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fcd16e-3c83-43a8-8524-5cad73d43005","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","timestamp":"2018. május. 15. 12:36","title":"Így lehet ellenőrizni, nem veszélyes-e a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak egyelőre nincs információja arról, hogy valóban szennyezett lenne a tej bizonyos üzletláncokban, sem arról, hogy bárki megbetegedett volna beszennyezett terméktől; egyelőre fenyegetésként kezelik az ügyet.","shortLead":"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak egyelőre nincs információja arról, hogy valóban szennyezett lenne a tej...","id":"20180515_40_ezer_doboz_tejet_kulonitettek_el_a_mergezespara_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fdde45-b037-450b-a6db-fa1afe427e80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_40_ezer_doboz_tejet_kulonitettek_el_a_mergezespara_miatt","timestamp":"2018. május. 15. 07:59","title":"40 ezer doboz tejet különítettek el a mérgezéspara miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acfe070-8f13-4b99-97bc-56eca508813b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szembemegy az Orbán által annyiszor hangoztatott kereszténydemokráciával, hogy kiűzi Soros alapítványát az országból, írja a Facebookon Lukácsi Katalin volt KDNP-s politikus.","shortLead":"Szembemegy az Orbán által annyiszor hangoztatott kereszténydemokráciával, hogy kiűzi Soros alapítványát az országból...","id":"20180515_Lukacsi_Ez_nem_demokratikus_logika_keresztenydemokratikus_sem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acfe070-8f13-4b99-97bc-56eca508813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64171db-b3c2-46e6-a538-610b36febab7","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Lukacsi_Ez_nem_demokratikus_logika_keresztenydemokratikus_sem","timestamp":"2018. május. 15. 09:53","title":"Lukácsi: \"Ez nem demokratikus logika, kereszténydemokratikus sem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]