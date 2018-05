Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fdc8e36-cb81-4e7c-8102-fa5472ce3b66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy utas beszámolója szerint a buszon mindenki nagyon megijedt. Volt, aki a vészcsengőt nyomta, mások a sofőrnek kiabáltak, hogy álljon meg.","shortLead":"Egy utas beszámolója szerint a buszon mindenki nagyon megijedt. Volt, aki a vészcsengőt nyomta, mások a sofőrnek...","id":"20180515_nagy_volt_a_panik_a_kalvaria_teren_kigyuuladt_buszon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fdc8e36-cb81-4e7c-8102-fa5472ce3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc55213-ad0d-40b7-920f-b1e6d6f897af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_nagy_volt_a_panik_a_kalvaria_teren_kigyuuladt_buszon","timestamp":"2018. május. 15. 20:01","title":"Nagy volt a pánik a Kálvária téren kigyulladt buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig a tulajdonosok még túl is szokták értékelni otthonukat.","shortLead":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig...","id":"20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e0eea4-5039-445c-ac1a-0803e619f1bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Katasztrofális lakásállapotok vidéken: négy ingatlanból egy romos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0a4840-ef75-4153-9356-16090508944a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drágakő Indiából származik, első tulajdonosa Farnese Erzsébet, Párma hercegének lánya volt, és több mint hét nemzedéken át öröklődött.","shortLead":"A drágakő Indiából származik, első tulajdonosa Farnese Erzsébet, Párma hercegének lánya volt, és több mint hét...","id":"20180515_meses_gyemantert_adott_valaki_56_millio_eurot_egy_genfi_arveresen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0a4840-ef75-4153-9356-16090508944a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc676d48-d494-494d-bb85-97dd04ddfcd1","keywords":null,"link":"/elet/20180515_meses_gyemantert_adott_valaki_56_millio_eurot_egy_genfi_arveresen","timestamp":"2018. május. 15. 21:52","title":"Mesés gyémántért adott valaki 5,6 millió eurót egy genfi árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor a miniszterelnök a negyedik esküjét is letette, első felszólalásában arról beszélt, ő 2030-ig tervez.","shortLead":"Amikor a miniszterelnök a negyedik esküjét is letette, első felszólalásában arról beszélt, ő 2030-ig tervez.","id":"20180515_Felszolal_Orban_es_eskut_tesznek_miniszterei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08444d48-2622-4873-99e2-00ebc9590273","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Felszolal_Orban_es_eskut_tesznek_miniszterei","timestamp":"2018. május. 15. 11:47","title":"Felszólal Orbán, és esküt tesznek miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre még csak a tervezés és előkészítés folyik Paks II. ügyében. ","shortLead":"Egyelőre még csak a tervezés és előkészítés folyik Paks II. ügyében. ","id":"20180514_Iskolat_ovodat_kell_epiteni_a_Paks_IIt_epito_oroszoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f7bce-3dbd-424b-98e2-f04a6f2f0924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Iskolat_ovodat_kell_epiteni_a_Paks_IIt_epito_oroszoknak","timestamp":"2018. május. 14. 15:02","title":"Iskolát, óvodát kell építeni a Paks II.-t építő oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt május 22. a határidő.","shortLead":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt...","id":"20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47c55a8-9561-4ba0-88e5-3a1b72067af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. május. 16. 05:31","title":"Már csak egy hét: ezekre nagyon figyeljen oda az adóbevalláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322173b7-d4ea-4268-9472-d63c6336523e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszas fejlesztést követően a bajor prémiumgyártó vezeték nélküli töltési rendszere megérett a sorozatgyártásra.","shortLead":"Hosszas fejlesztést követően a bajor prémiumgyártó vezeték nélküli töltési rendszere megérett a sorozatgyártásra.","id":"20180515_bmw_530e_vezetek_nelkuli_toltes_plugin_hibrid_akkumulator_mercedes_sosztaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=322173b7-d4ea-4268-9472-d63c6336523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5944d6-e9a5-4552-861c-f9dcc5b59f29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_bmw_530e_vezetek_nelkuli_toltes_plugin_hibrid_akkumulator_mercedes_sosztaly","timestamp":"2018. május. 15. 09:21","title":"A BMW idén nyáron leszámol a kábelekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő pártját, a Forza Italiát is magába foglaló Liga. ","shortLead":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő...","id":"20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df874b8-a8f6-4afb-8847-e24b6625b0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 14. 19:28","title":"Még mindig nem sikerült kormányt alakítani Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]