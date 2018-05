Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon megosztja az újabb Fidesz-győzelem.","shortLead":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon...","id":"20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107837a3-fee2-42e2-a8a7-7a3927323692","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","timestamp":"2018. május. 16. 10:53","title":"A migránsozás kevés lett volna Orbánnak, kellett pénz is az újabb kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe817004-f49d-4292-a086-23f471cc7fe5","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A jóleső szex minden életkorban mást jelent, és másféle áldozatot követel. Néha jobb önismeretet, máskor több elfogadást, jobb humort vagy kevesebb sorompót igényel, mindenesetre megéri odatenni magunkat – mert a magabiztosság a legjobb segédeszköz.



","shortLead":"A jóleső szex minden életkorban mást jelent, és másféle áldozatot követel. Néha jobb önismeretet, máskor több...","id":"hvgextrano_20180515_Szexjszexazletnkidvonaln","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe817004-f49d-4292-a086-23f471cc7fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d5e57d-a81f-47ff-93f6-46d3b301326c","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180515_Szexjszexazletnkidvonaln","timestamp":"2018. május. 15. 09:25","title":"Szex – jó szex! – az életünk idővonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Véget értek Németh Szilárd szenvedései, már semmi nem „blokkolja” országgyűlési képviselői ténykedését. A fideszes politikus ugyanis ezzel vádolta a T-Systemset, amiért lehalt a telefon- és internetszolgáltatás az irodájában.","shortLead":"Véget értek Németh Szilárd szenvedései, már semmi nem „blokkolja” országgyűlési képviselői ténykedését. A fideszes...","id":"20180515_Udv_ujra_a_neten_Sziszi_Mar_nem_blokkoljak_Nemeth_Szilard_orszagert_folytatott_munkajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85418829-28fb-4085-bfce-88ef94655151","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Udv_ujra_a_neten_Sziszi_Mar_nem_blokkoljak_Nemeth_Szilard_orszagert_folytatott_munkajat","timestamp":"2018. május. 15. 13:33","title":"Üdv újra a neten, Sziszi! Már nem „blokkolják” Németh Szilárd országért folytatott munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f72fb-5aa5-495e-9b53-aed392036524","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó maláj utasszállító pilótája szándékosan kerülte ki a radarokat, s akarattal csapódott gépével a tengerbe – állítják a 2014-es rejtélyes gépeltűnést vizsgáló szakértők. A gyilkosság-öngyilkosságban a Malaysia Airlines Boeing 777-esén tartózkodó 239 ember mindegyike meghalt.","shortLead":"A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó maláj utasszállító pilótája szándékosan kerülte ki a radarokat, s akarattal csapódott...","id":"20180515_Ongyilkossagot_elkoveto_pilota_zuhantathatta_le_a_malaj_utasszallitot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445f72fb-5aa5-495e-9b53-aed392036524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6aa692-ef10-4cdf-8a97-58f612ed25c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Ongyilkossagot_elkoveto_pilota_zuhantathatta_le_a_malaj_utasszallitot","timestamp":"2018. május. 15. 16:05","title":"Öngyilkos pilóta vihette halálba a maláj utasszállító utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig a tulajdonosok még túl is szokták értékelni otthonukat.","shortLead":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig...","id":"20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e0eea4-5039-445c-ac1a-0803e619f1bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Katasztrofális lakásállapotok vidéken: négy ingatlanból egy romos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd046809-2434-40ad-8067-01a1e8f37c40","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A férfiak a családi konfliktusokat nehezebben viselik, mint a nők.","shortLead":"A férfiak a családi konfliktusokat nehezebben viselik, mint a nők.","id":"20180515_Tevhit_ami_megneheziti_az_elvalt_apak_dolgat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd046809-2434-40ad-8067-01a1e8f37c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade50d19-116b-4537-8c28-34aaaa8c3518","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180515_Tevhit_ami_megneheziti_az_elvalt_apak_dolgat","timestamp":"2018. május. 15. 12:15","title":"Tévhit, ami megnehezíti az elvált apák dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette az eseményeket.","shortLead":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette...","id":"20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0a3a49-ea14-4549-ab69-724d11e380a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","timestamp":"2018. május. 14. 19:00","title":"Videó: kigyulladt egy iPhone Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]