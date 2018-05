Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee0f3304-b525-46e0-be4a-5b6ae8a08728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem férfi, aki ilyeneket mond - írta Dúró Dóra jobbikos politikus. ","shortLead":"Nem férfi, aki ilyeneket mond - írta Dúró Dóra jobbikos politikus. ","id":"20180516_Duro_Dora_dj_jeszy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f3304-b525-46e0-be4a-5b6ae8a08728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6639b35e-7bd7-4e95-bd49-8a5d66666e05","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Duro_Dora_dj_jeszy","timestamp":"2018. május. 16. 15:49","title":"Dúró Dóra magára vette Jeszenszky kritikáját a jobbikos nőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87da9fe8-185a-47ab-966a-294a50ce8042","c_author":"","category":"itthon","description":"Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem.","shortLead":"Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem.","id":"20180517_Nagyon_nem_kellett_megdolgoznia_a_COFnek_az_allami_felmilliardert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87da9fe8-185a-47ab-966a-294a50ce8042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a70d442-60cf-4420-9af7-a8a9103c161f","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nagyon_nem_kellett_megdolgoznia_a_COFnek_az_allami_felmilliardert","timestamp":"2018. május. 17. 13:21","title":"Nagyon nem kellett megdolgoznia a CÖF-nek az állami félmilliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e80132-f5fb-43f8-b3b8-764ee3b4cd05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baranyai megyeszékhelyen a beruházást nem uniós pénzből, hanem hitelből finanszírozták.","shortLead":"A baranyai megyeszékhelyen a beruházást nem uniós pénzből, hanem hitelből finanszírozták.","id":"20180516_Pecsett_is_nyomoznak_az_Elios_LEDlampai_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e80132-f5fb-43f8-b3b8-764ee3b4cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d78a86-47e4-4183-8461-ca6302ec7f99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Pecsett_is_nyomoznak_az_Elios_LEDlampai_miatt","timestamp":"2018. május. 16. 18:48","title":"Pécsett is nyomoznak az Elios LED-lámpái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2f1da-1f9d-4ac3-b155-bdeccb96cfbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új újságírás stílusának egyik vezető alakjának is tartott Tome Wolfe fertőzés következtében hunyt el. 87 éves volt. ","shortLead":"Az új újságírás stílusának egyik vezető alakjának is tartott Tome Wolfe fertőzés következtében hunyt el. 87 éves volt. ","id":"20180515_Meghalt_a_vilaghiru_iro_Tom_Wolfe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2f1da-1f9d-4ac3-b155-bdeccb96cfbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1fc59f-08de-4fc0-b753-e10de1bbbac7","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Meghalt_a_vilaghiru_iro_Tom_Wolfe","timestamp":"2018. május. 15. 18:04","title":"Meghalt a világhírű író, Tom Wolfe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kocsis Mátét elszólította az országos politika, így a Fidesz frakcióvezetőjévé előlépett politikus kénytelen megválni a VIII. kerület polgármesteri posztjától. Az ellenzék baloldali pártjai az áprilisi pofonból tanulva összefogtak, és beálltak egy civil jelölt mögé. Választottjuknak, Győri Péternek nehéz dolga lesz, de ő optimista. Az neki már bőven elég, ha jelöltségével megtanulják azt a pártok, hogy együtt kell dolgozniuk.","shortLead":"Kocsis Mátét elszólította az országos politika, így a Fidesz frakcióvezetőjévé előlépett politikus kénytelen megválni...","id":"20180517_Gyori_Peter_Jozsefvaros_Kocsis_Mate","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413fcc8d-b99b-4d34-80f7-4a021d03bc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Gyori_Peter_Jozsefvaros_Kocsis_Mate","timestamp":"2018. május. 17. 06:30","title":"Kocsis Máté helyére pályázik, de országos üzenetet küldene a \"józsefvárosi Márki-Zay\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5339c1-e894-498c-ae5d-43c8f0ce9592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője egy erős alákérdezésekkel megtámasztott Magyar Idők-interjúban védte meg a mundér becsületét.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője egy erős alákérdezésekkel megtámasztott Magyar Idők-interjúban védte meg...","id":"20180516_szajer_merkel_es_macron_utan_orban_a_harmadik_vezeto_europaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c5339c1-e894-498c-ae5d-43c8f0ce9592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de79d190-7a50-4f23-900c-26a4a5d06cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_szajer_merkel_es_macron_utan_orban_a_harmadik_vezeto_europaban","timestamp":"2018. május. 16. 07:35","title":"Szájer: Merkel és Macron után Orbán a harmadik vezető Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede50c47-a799-4d8b-a4c6-60ce535cbe75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú, de tanulságos mese egy szárny nélküli méhecskéről, akit megtalált egy jóságos nő kertészkedés közben. Öreg néne őzikéje 2.0, igaz, most happy end nélkül. ","shortLead":"Szomorú, de tanulságos mese egy szárny nélküli méhecskéről, akit megtalált egy jóságos nő kertészkedés közben. Öreg...","id":"20180515_van_remeny_uj_lehetoseget_kapott_az_elettol_a_szarny_nelkuli_mehecske","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede50c47-a799-4d8b-a4c6-60ce535cbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8694b04-e422-4f89-af17-2c9dacc50b6f","keywords":null,"link":"/elet/20180515_van_remeny_uj_lehetoseget_kapott_az_elettol_a_szarny_nelkuli_mehecske","timestamp":"2018. május. 15. 17:25","title":"Van remény: új lehetőséget kapott az élettől a szárny nélküli méhecske – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]