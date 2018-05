Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családját senki sem választhatja, még Meghan Markle sem.","shortLead":"A családját senki sem választhatja, még Meghan Markle sem.","id":"20180516_Kibire_ennyi_dramat_a_hercegi_eskuvo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8866de-d905-445d-880e-d5a3d7e8a70b","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kibire_ennyi_dramat_a_hercegi_eskuvo","timestamp":"2018. május. 16. 09:10","title":"Kibír-e ennyi drámát a hercegi esküvő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e80132-f5fb-43f8-b3b8-764ee3b4cd05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baranyai megyeszékhelyen a beruházást nem uniós pénzből, hanem hitelből finanszírozták.","shortLead":"A baranyai megyeszékhelyen a beruházást nem uniós pénzből, hanem hitelből finanszírozták.","id":"20180516_Pecsett_is_nyomoznak_az_Elios_LEDlampai_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e80132-f5fb-43f8-b3b8-764ee3b4cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d78a86-47e4-4183-8461-ca6302ec7f99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Pecsett_is_nyomoznak_az_Elios_LEDlampai_miatt","timestamp":"2018. május. 16. 18:48","title":"Pécsett is nyomoznak az Elios LED-lámpái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0f3304-b525-46e0-be4a-5b6ae8a08728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem férfi, aki ilyeneket mond - írta Dúró Dóra jobbikos politikus. ","shortLead":"Nem férfi, aki ilyeneket mond - írta Dúró Dóra jobbikos politikus. ","id":"20180516_Duro_Dora_dj_jeszy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f3304-b525-46e0-be4a-5b6ae8a08728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6639b35e-7bd7-4e95-bd49-8a5d66666e05","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Duro_Dora_dj_jeszy","timestamp":"2018. május. 16. 15:49","title":"Dúró Dóra magára vette Jeszenszky kritikáját a jobbikos nőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros helyettes a Nyílt Társadalom Alapítványnál, a Twitteren reagált arra, hogy Budapestről Berlinből költözik az irodájuk.","shortLead":"Alexander Soros helyettes a Nyílt Társadalom Alapítványnál, a Twitteren reagált arra, hogy Budapestről Berlinből...","id":"20180516_Uzent_Soros_fia_tovabbra_is_fontosak_szamukra_a_magyar_civilek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324366ab-56a3-4c4d-bb89-7a80f642be78","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Uzent_Soros_fia_tovabbra_is_fontosak_szamukra_a_magyar_civilek","timestamp":"2018. május. 16. 17:10","title":"Üzent Soros fia: továbbra is fontosak számukra a magyar civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a12902d-5224-4f96-a6b6-6cbdf6778067","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alap fordulatszámtól rendelkezésre álló hatalmas nyomaték megteszi a hatását.","shortLead":"Az alap fordulatszámtól rendelkezésre álló hatalmas nyomaték megteszi a hatását.","id":"20180516_video_tesla_model_x_suv_boeing_repulogep_elektromos_auto_villanyauto_rekord","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a12902d-5224-4f96-a6b6-6cbdf6778067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2828f7c-349f-4ea5-8868-b1786a4a7097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_video_tesla_model_x_suv_boeing_repulogep_elektromos_auto_villanyauto_rekord","timestamp":"2018. május. 16. 13:24","title":"Videó: így húz el egy Tesla egy gigantikus Boeing repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba, csaknem 4, míg az ország egészére vonatkozó index 2 ponttal nőtt negyedéves alapon.","shortLead":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba...","id":"20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda1a3a6-9d80-447d-a523-175360c082d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","timestamp":"2018. május. 16. 14:02","title":"Ez lesz 2018-ban a lakáspiacon: 110 ingatlanos cég vallott név nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten. Fischer Iván és zenekara idén új helyszínen, a Szent István-bazilika előtti téren köszönti a nyarat június 17-én 19 órakor. Az eseményen a részvétel ingyenes.","shortLead":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten...","id":"20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ba6dc-1337-4b75-a28a-0408d1404d71","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","timestamp":"2018. május. 17. 10:27","title":"Idén a Bazilika előtt tértáncol 500 gyerek Fischer Ádámék zenéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd29ded-6890-44a2-856d-b1b150ddcfc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm viselhető eszközökbe is gyárt chipeket, és ezek akár azt is láthatják, merre néz a felhasználó.","shortLead":"A Qualcomm viselhető eszközökbe is gyárt chipeket, és ezek akár azt is láthatják, merre néz a felhasználó.","id":"20180515_qualcomm_snapdragon_wear3100_chip_viselheto_eszkozokbe_szemmozgas_kovetessel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd29ded-6890-44a2-856d-b1b150ddcfc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07225d62-1f83-4ab1-aa87-d8566eee599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_qualcomm_snapdragon_wear3100_chip_viselheto_eszkozokbe_szemmozgas_kovetessel","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Ez lesz majd az igazi: azt is látja az okosórája, hogy merrefelé néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]