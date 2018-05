Szombat délután lesz érdemes vásárolniuk az Angliában élőknek, akkor úgysem lesz sor. De a mozi és a barlang is jó ötlet lehet.

Nem mindenki él Derby közelében, ahol egy pubot esküvőmentes zónának nyilvánítottak a tulajdonosai. A BBC jó közszolgálati médiumhoz méltóan összeírt néhány jótanácsot azoknak, akik szeretnének elmenekülni Harry herceg esküvője és a médiahisztéria elől. A legjobb tippek:

- Nézzen focit, ezen a délutánon tartják előbb a skót, majd közvetlenül utána az angol kupadöntőt is. Azt már nem tették hozzá, hogy a Felcsút–Mezőkövesd meccs is ekkor lesz, nyilván mert rendes futballrajongó ezt fejből is tudja.

- Menjen moziba.

- Meneküljön a királyi család elől a föld alá: ha a barlangászatot választja hétvégi programnak, ott még csak térerő sincs.

- Feküdjön le nagyon korán, hogy vasárnap éjjel már NBA-t nézhessen, jön a Cleveland–Boston.

- Válassza valamelyik monarchiaellenes csoport tüntetését, Londonban a monarchia eltörléséért fognak demonstrálni.

- Vásároljon, úgysem lesz sor.

- És a legjobb ötlet mind közül: aludja át az esküvőt.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gifeket, videókat.