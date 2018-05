Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50b222d1-c924-4a0b-8d17-0246459f05a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brüsszeli Molenbeek negyed polgármestere beperli a Fox News amerikai televízió egyik munkatársát rágalmazás miatt, amiért rossz hírét keltette a kerületnek egyebek mellett azzal, hogy azt \"a dzsihadizmus európai fővárosának nevezte\" - jelentette csütörtökön a belga sajtó.","shortLead":"A brüsszeli Molenbeek negyed polgármestere beperli a Fox News amerikai televízió egyik munkatársát rágalmazás miatt...","id":"20180517_Molenbeek_polgarmestere_beperelt_egy_ujsagirot_amiert_a_varosresz_rossz_hiret_kelti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50b222d1-c924-4a0b-8d17-0246459f05a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0a803d-e00a-4a44-a6af-fbfaa4a32d57","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Molenbeek_polgarmestere_beperelt_egy_ujsagirot_amiert_a_varosresz_rossz_hiret_kelti","timestamp":"2018. május. 17. 21:57","title":"Molenbeek polgármestere beperelt egy újságírót, amiért a városrész rossz hírét kelti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","shortLead":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","id":"20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87855bd8-3244-44e3-923e-817fe12e993f","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","timestamp":"2018. május. 18. 10:23","title":"Nem csak iPhone-okat, a MacBookokat is vitte a budapesti Apple-boltot kifosztó banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178ca582-5155-4293-ad64-c07fba85bafa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immunrendszer teljes tumorölő potenciálját felszabadítja a kaliforniai Stanford Egyetem kutatói által kidolgozott kombinált immunstimuláns kezelés. A daganat által rájuk kényszerített bénulásból magukhoz térítve az immunsejtek úgy söprik ki a daganatot és annak áttéteit a szervezetből, mintha egy vírusfertőzést számolnának fel. Szellemi atyja, Ronald Levy szerint az egyelőre csak egerekben kipróbált eljárás elvben bármilyen daganattípus kezelésére alkalmas lehet, és a klinikai próbák már 2018 vége felé megkezdődhetnek.","shortLead":"Az immunrendszer teljes tumorölő potenciálját felszabadítja a kaliforniai Stanford Egyetem kutatói által kidolgozott...","id":"20180516_felebresztett_immunrendszer_daganat_tumorolo_immunstimulans","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=178ca582-5155-4293-ad64-c07fba85bafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021f67e6-8b25-4eef-a914-2a1a66838475","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_felebresztett_immunrendszer_daganat_tumorolo_immunstimulans","timestamp":"2018. május. 16. 20:03","title":"A felébresztett immunrendszer egyszerűen kisöpri a daganatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"600 forintos lángos, 900 forintos literes üdítő, fizetős strand és parkoló – erre számítson, ha a Balatonnál nyaral.","shortLead":"600 forintos lángos, 900 forintos literes üdítő, fizetős strand és parkoló – erre számítson, ha a Balatonnál nyaral.","id":"20180516_A_Balaton_nekunk_tenyleg_a_Riviera_arakban_egyre_inkabb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29f5132-1fa3-49d6-9b53-b586cb88969f","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_A_Balaton_nekunk_tenyleg_a_Riviera_arakban_egyre_inkabb","timestamp":"2018. május. 16. 17:03","title":"Idén még csak panasz érkezett a Balatonról, és ez már csak így lesz egész nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mexikói művész, Jorge Gamboa készített képet a lap legújabb számához, amely még a híres Afgán lány című képpel is felveszi a versenyt.","shortLead":"A mexikói művész, Jorge Gamboa készített képet a lap legújabb számához, amely még a híres Afgán lány című képpel is...","id":"20180518_national_geographic_muanyag_szemet_ocean_jorge_gamboa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6029a36-c93a-4868-ad4a-cb290c3bd664","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_national_geographic_muanyag_szemet_ocean_jorge_gamboa","timestamp":"2018. május. 18. 08:03","title":"Történetének talán legerősebb címlapját készítette el a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336e0fd2-2a2f-4042-b565-c8625763308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbizonsági hatóság legfrissebb tanulmánya szerint nagyon nem mindegy, hogy milyen évjáratú autóban rójuk a kilométereket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbizonsági hatóság legfrissebb tanulmánya szerint nagyon nem mindegy, hogy milyen évjáratú autóban...","id":"20180517_auto_elektora_vezetes_biztonsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=336e0fd2-2a2f-4042-b565-c8625763308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7541c744-2b4c-4025-b530-1f9b17d956e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_auto_elektora_vezetes_biztonsag","timestamp":"2018. május. 17. 16:41","title":"2012 előtt készült autót vezet? Akkor jó, ha erről ön is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","shortLead":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","id":"20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd927bda-0b9c-404b-b105-e9bb1a08bbdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","timestamp":"2018. május. 16. 13:32","title":"Elengedték a beperelt építési vállalkozó 67 millió forintos büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig a tulajdonosok még túl is szokták értékelni otthonukat.","shortLead":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig...","id":"20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e0eea4-5039-445c-ac1a-0803e619f1bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Katasztrofális lakásállapotok vidéken: négy ingatlanból egy romos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]