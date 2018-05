Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok kapacitásának bővítése, épületeinek és vágányainak felújítása, valamint a fővároson belüli vasúti szakaszok megújítása és a digitalizáció a következő fejlesztési ciklus főbb pillérei a MÁV-nál.","shortLead":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok...","id":"20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34162926-7209-47d7-bc12-5addcceaf9b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","timestamp":"2018. május. 18. 12:10","title":"Megújulna a Keleti és a Nyugati, csak lenne brigád, mely nem lép le pár ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most visszatérhet Spanyolországba, a Real Madridhoz. Leo Messi erről azt mondta, nagyon szomorú lenne.","shortLead":"A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most...","id":"20180517_Megegyezhetett_egymassal_Neymar_es_a_Real_Madrid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cc4712-afee-4dff-8c5f-7e7172ad0239","keywords":null,"link":"/sport/20180517_Megegyezhetett_egymassal_Neymar_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2018. május. 17. 12:18","title":"Megegyezhetett egymással Neymar és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság sem foglalkozik Hernádi Zsolt elfogásával.","shortLead":"Az Európai Bíróság sem foglalkozik Hernádi Zsolt elfogásával.","id":"20180517_Ujabb_pofon_a_horvatoknak_MolINA_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a81718-1b84-46df-8ae0-3670de14c52b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Ujabb_pofon_a_horvatoknak_MolINA_ugyben","timestamp":"2018. május. 17. 12:20","title":"Újabb pofon a horvátoknak Mol–INA-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten. Fischer Iván és zenekara idén új helyszínen, a Szent István-bazilika előtti téren köszönti a nyarat június 17-én 19 órakor. Az eseményen a részvétel ingyenes.","shortLead":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten...","id":"20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ba6dc-1337-4b75-a28a-0408d1404d71","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","timestamp":"2018. május. 17. 10:27","title":"Idén a Bazilika előtt tértáncol 500 gyerek Fischer Ivánék zenéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e54e5dd-a06f-4b97-bd9e-624000566d86","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balogh János rendőr-vezérőrnagy válthatja Papp Károlyt a poszton – derül ki a parlament honlapján pénteken közzétett bizottsági meghívóból.","shortLead":"Balogh János rendőr-vezérőrnagy válthatja Papp Károlyt a poszton – derül ki a parlament honlapján pénteken közzétett...","id":"20180518_lecserelik_az_orszagos_rendorfokapitanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e54e5dd-a06f-4b97-bd9e-624000566d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0799a2e3-3a0b-4b26-b6f4-d55f6c7e12c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_lecserelik_az_orszagos_rendorfokapitanyt","timestamp":"2018. május. 18. 15:41","title":"Lecserélik az országos rendőrfőkapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","shortLead":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","id":"20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42d9bc-0b28-46c5-840f-7c38038e6225","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","timestamp":"2018. május. 18. 09:41","title":"Meghalt négy máramarosi lány egy egyetemi buli után történt autóbalesetben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81da3112-66f5-46da-8200-e9f024920952","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De vajon mi történik az emberrel, ha 80 km/h sebességgel haladva letér az útról, és egy 1 méter mély árokba hajt? A Spektrum vasárnap mutatja be azt a dokumentumfilmet, melyből kiderülnek a részletek.

","shortLead":"7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De...","id":"20180518_spektrum_a_vilag_legbiztonsagosabb_autoi_cimu_dokumentumfilm_volvo_boracel_elektronikus_biztonsagi_ov","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81da3112-66f5-46da-8200-e9f024920952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e496d6-9902-4d65-88cc-31b029b5bf72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_spektrum_a_vilag_legbiztonsagosabb_autoi_cimu_dokumentumfilm_volvo_boracel_elektronikus_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. május. 18. 06:41","title":"Vasárnap a Spektrum megmutatja, miért teszi jobban, ha olyan autóba ül be, amelyet bóracélból csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől bevételeket várnak, egyszerre akarnak szórakoztató helyeket és a kikapcsolódás szigeteit, de végül a fák járhatnak rosszul, a kormánypárthoz köthető személyek pedig jól. ","shortLead":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől...","id":"20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f05ce29-edf1-4154-8cb5-d3b122b9f895","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","timestamp":"2018. május. 17. 16:30","title":"Fideszes összefonódások a Népligetben: nem látják a pénztől az erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]