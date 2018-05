Az UBS bank kiadványa a 400 svájci szupergazdag körében végzett vizsgálat eredményeit tette közzé. Az alpesi ország milliomosainak 70 százaléka úgy véli, hogy megéli a százéves életkort. Ez a remény felülmúlja a demográfiai és egészségügyi szakértők jelenleg érvényes becslését, amely szerint Svájcban a várható élettartam 83 év. Ez persze a lakosság egészére vonatkozik egy olyan országban, ahol a havi mediánbér hat és hétezer svájci frank között van. De a szupergazdagok más szinten élnek.

A megkérdezettek 68 százaléka, akiknek többsége már középkorú, folyamatosan változtat megtakarítási és befektetési stratégiáján, a hosszú élet reményében. Nem a gyerekeknek tesznek félre, hanem az unokákra gondolnak. Négyötödük ugyanis vagyona egy részét már gyermekei nevére íratta. A gazdagok pénzügyi döntéseiben az egészség megőrzése már szinte a legfontosabb szempont: a megkérdezettek csaknem hetven százaléka mozgósítható pénzeszközeinek egyharmadát hajlandó lenne feláldozni, ha ennek köszönhetően plusz tíz, egészségben letöltött életévet nyerhet.

Egyébként a svájci gazdagok nem önzők – legalábbis a felmérés szerint. 80 százalékuk egészségügyi projektekbe is tesz pénzt, tehát olyan fejlesztésekbe száll be, amelyekből nem csak befektetőként profitál, hanem kórházak, klinikák létesülésével a lakosság szerényebb jövedelmű rétegei is. A svájci gazdagok többsége nem otthonülő szelvényvagdosó: aktív életet élnek, van munkahelyük és reményeik szerint nagyon sokáig, akár hetven éves korukig is dolgozni fognak, hogy utána még vagy harminc éven át élvezhessék a gondtalan nyugdíjas életet.