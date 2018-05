Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök hamar eljutottak a férfihoz, akivel több közös üzletük is volt.","shortLead":"A rendőrök hamar eljutottak a férfihoz, akivel több közös üzletük is volt.","id":"20180518_A_kaliforniai_magyar_no_volt_ferjet_vadoljak_a_robbantassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0427a5-02d5-4d8c-bca1-f4fe7ef80e44","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_A_kaliforniai_magyar_no_volt_ferjet_vadoljak_a_robbantassal","timestamp":"2018. május. 18. 21:02","title":"A kaliforniai magyar nő volt férjét vádolják a robbantással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","shortLead":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","id":"20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87855bd8-3244-44e3-923e-817fe12e993f","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","timestamp":"2018. május. 18. 10:23","title":"Nem csak iPhone-okat, a MacBookokat is vitte a budapesti Apple-boltot kifosztó banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra- jelentette be Jean-Claude Juncker Szófiában. Ennek megfelelően ma 10 óra 30 perckor érvénybe lép a blocking status- mondta a Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra...","id":"20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3309a1-8f76-48bf-a1ca-547893da0ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","timestamp":"2018. május. 18. 11:20","title":"Az EU a sarkára áll az Iránt sújtó amerikai szankciók ügyében, de mi az a blocking status?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megelőző évhez hasonlóan tavaly is háromszorosára tudta növelni bevételeit Mészáros Lőrinc három gyermekének magasépítő cége, a Fejér-B.Á.L. Kft. A felcsúti cég 750 millió forint osztalékot fizetett.","shortLead":"A megelőző évhez hasonlóan tavaly is háromszorosára tudta növelni bevételeit Mészáros Lőrinc három gyermekének...","id":"20180518_A_papa_nyomaban_Meszaros_harom_gyerekenek_cege_ismet_megharomszorozta_beveteleit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c65873-6be2-4842-bc4f-c6a9210c5249","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_A_papa_nyomaban_Meszaros_harom_gyerekenek_cege_ismet_megharomszorozta_beveteleit","timestamp":"2018. május. 18. 16:38","title":"A papa nyomában: Mészáros három gyerekének cége ismét megháromszorozta bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","shortLead":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","id":"20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cfdf44-a391-4f06-852a-435bdf014449","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","timestamp":"2018. május. 17. 16:08","title":"Briliáns a National Geographic címlapja, pedig csak egy zacskó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","shortLead":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","id":"20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9ec9ba-5fa4-4c7e-b6ed-ce7227a3d9ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","timestamp":"2018. május. 17. 17:58","title":"Demcsák Zsuzsa visszatér a Tv2-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","shortLead":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","id":"20180519_elhizas_elleni_nap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de04aeda-5e21-4b39-8279-1e3fa13f73c0","keywords":null,"link":"/elet/20180519_elhizas_elleni_nap","timestamp":"2018. május. 19. 12:09","title":"A náthától jobban féltjük gyerekünket, mint az elhízástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d8eaef-86d1-4e9f-acbe-4a21e9a60007","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiba volt közzétenni egy olyan Netanjahu-rajzot, amelyet néhányan antiszemitának tarthattak – így kért bocsánatot a müncheni központú német napilap, a Süddeutsche Zeitung szerkesztősége. A karikaturista viszont úgy véli, nem hibázott, joga van a kritikára. ","shortLead":"Hiba volt közzétenni egy olyan Netanjahu-rajzot, amelyet néhányan antiszemitának tarthattak – így kért bocsánatot...","id":"20180517_Nemet_lap_ker_bocsanatot_az_antiszemitanak_tartott_Netanjahukarikaturaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d8eaef-86d1-4e9f-acbe-4a21e9a60007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2177e53b-fb36-4916-9b18-e4b8d3c340fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Nemet_lap_ker_bocsanatot_az_antiszemitanak_tartott_Netanjahukarikaturaert","timestamp":"2018. május. 17. 15:43","title":"Német lap kér bocsánatot az antiszemitának tartott Netanjahu-karikatúráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]