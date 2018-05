Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a990810-e359-4ab0-8c3d-8ef62dee0fd3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Államtitkárként folytatja, a lehetséges utódjáról nem beszélt.","shortLead":"Államtitkárként folytatja, a lehetséges utódjáról nem beszélt.","id":"20180519_tallai_andras_nav_adohatosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a990810-e359-4ab0-8c3d-8ef62dee0fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5461f4d-1e78-4ca7-9a2d-7498cdd752d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_tallai_andras_nav_adohatosag","timestamp":"2018. május. 19. 08:21","title":"Tállai megy a NAV éléről, ő maga erősítette meg a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b1a50a-76e1-41dd-8816-c0fc404753c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban baleset volt, helikopter és tűzoltóautó is a helyszínre érkezett.","shortLead":"Korábban baleset volt, helikopter és tűzoltóautó is a helyszínre érkezett.","id":"20180519_baleset_dugo_m7es_tarnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b1a50a-76e1-41dd-8816-c0fc404753c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1743693a-f364-4535-afb6-27d495d481aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_baleset_dugo_m7es_tarnok","timestamp":"2018. május. 19. 13:40","title":"8 kilométeres, nagy dugó van az M7-esen Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b0d1d1-d714-4e63-9f37-7d2254ee7608","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kasszasiker filmben Schwarzenegger által használt kétkerekű most eladósorba került.","shortLead":"A kasszasiker filmben Schwarzenegger által használt kétkerekű most eladósorba került.","id":"20180519_terminator_film_mozi_motor_chopper_harley_davidson_elado_arnold_shcwarzenegger","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b0d1d1-d714-4e63-9f37-7d2254ee7608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330bb417-0d75-4a35-9ede-e01811fad7e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_terminator_film_mozi_motor_chopper_harley_davidson_elado_arnold_shcwarzenegger","timestamp":"2018. május. 19. 08:21","title":"Emlékszik a Terminátor ikonikus motorjára? Most megveheti, de nem lesz olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar rendezőnő első játékfilmjét a Kritikusok Hete című válogatásban mutatták be a világ egyik legrangosabb filmes szemléjén. ","shortLead":"A magyar rendezőnő első játékfilmjét a Kritikusok Hete című válogatásban mutatták be a világ egyik legrangosabb filmes...","id":"20180519_Cannes_megkapta_a_kritikusok_nagydijat_a_magyar_film","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913fa04-b40f-4a36-8a16-723cae00ac30","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Cannes_megkapta_a_kritikusok_nagydijat_a_magyar_film","timestamp":"2018. május. 19. 16:32","title":"Cannes: megkapta a kritikusok nagydíját a magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","shortLead":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","id":"20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021c540-cbcc-421e-a75f-5382070868ed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","timestamp":"2018. május. 18. 14:10","title":"Újabb olasz próbálkozás: most nem ingyenházat, hanem pénzt adnának annak, aki az elnéptelenedő kisvárosba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma tízre emelkedett a legújabb információk szerint a pénteken kitört amerikai középiskolai lövöldözésben. A rendőrök a környéken újabb robbanószerkezeteket találtak és arra kérik a lakosságot, ha ismeretlen tárgyat látnak, ne nyúljanak hozzá, hanem értesítsék a hatóságokat.","shortLead":"A halálos áldozatok száma tízre emelkedett a legújabb információk szerint a pénteken kitört amerikai középiskolai...","id":"20180518_Texasi_lovoldozes_megneveztek_a_feltetelezett_elkovetot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91cd259-3bca-48c4-b201-e862eb554f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Texasi_lovoldozes_megneveztek_a_feltetelezett_elkovetot","timestamp":"2018. május. 18. 22:00","title":"Texasi lövöldözés: megnevezték a feltételezett elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fel nem ismert szívritmuszavarok időben történő felismerését szeretné elősegíteni a Magyar Kardiológusok Társasága.","shortLead":"A fel nem ismert szívritmuszavarok időben történő felismerését szeretné elősegíteni a Magyar Kardiológusok Társasága.","id":"20180519_pfizer_palyazat_kardiologia_wiwe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f91ca0-8c2e-435e-ab23-c38bdc139d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180519_pfizer_palyazat_kardiologia_wiwe","timestamp":"2018. május. 19. 13:03","title":"60 mobil EKG-t szór ki az országban a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6067306c-6b9f-4f86-92fd-168cdf5e0d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elegük van egy angol kocsma tulajdonosainak Harry herceg esküvőjéből, azt is megbüntetik, aki szóba hozza.","shortLead":"Elegük van egy angol kocsma tulajdonosainak Harry herceg esküvőjéből, azt is megbüntetik, aki szóba hozza.","id":"20180518_Eskuvomentes_zonat_hirdetett_egy_angol_kocsma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6067306c-6b9f-4f86-92fd-168cdf5e0d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df0a1b-a185-43d6-bf12-6c189334b98e","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Eskuvomentes_zonat_hirdetett_egy_angol_kocsma","timestamp":"2018. május. 18. 17:14","title":"Esküvőmentes zónát hirdetett egy angol kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]