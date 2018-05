Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feljelentést tett egy párizsi rendőrkapitányságon nemi erőszak miatt Luc Besson francia rendező és producer ellen egy színésznő pénteken, az ügyben megindult az eljárás - közölték szombaton igazságügyi illetékesek.","shortLead":"Feljelentést tett egy párizsi rendőrkapitányságon nemi erőszak miatt Luc Besson francia rendező és producer ellen...","id":"20180519_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Luc_Bessont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a746b30-2543-4e84-b8f0-83e4ce3871b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Luc_Bessont","timestamp":"2018. május. 19. 21:17","title":"Nemi erőszakkal vádolják Luc Bessont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök hamar eljutottak a férfihoz, akivel több közös üzletük is volt.","shortLead":"A rendőrök hamar eljutottak a férfihoz, akivel több közös üzletük is volt.","id":"20180518_A_kaliforniai_magyar_no_volt_ferjet_vadoljak_a_robbantassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0427a5-02d5-4d8c-bca1-f4fe7ef80e44","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_A_kaliforniai_magyar_no_volt_ferjet_vadoljak_a_robbantassal","timestamp":"2018. május. 18. 21:02","title":"A kaliforniai magyar nő volt férjét vádolják a robbantással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80478462-5426-4ea3-8cde-84a7054509b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180518_Michael_Keaton_diplomaoszton_beszelt_es_ket_szoban_foglalta_ossze_a_legfontosabb_uzenetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80478462-5426-4ea3-8cde-84a7054509b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e5ff4-25fe-432c-95c1-5e62f2ed7eeb","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Michael_Keaton_diplomaoszton_beszelt_es_ket_szoban_foglalta_ossze_a_legfontosabb_uzenetet","timestamp":"2018. május. 18. 10:08","title":"Michael Keaton diplomaosztón beszélt, és két szóban foglalta össze a legfontosabb üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a6377d-24e5-4ba1-a34c-29fe70a7d013","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg itt Európában a gyerek csak mobilon játszhat markoló szimulátorozást, van, ahol élesben megy ugyanez.","shortLead":"Míg itt Európában a gyerek csak mobilon játszhat markoló szimulátorozást, van, ahol élesben megy ugyanez.","id":"20180519_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a6377d-24e5-4ba1-a34c-29fe70a7d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f3b3f-39c7-4ea4-8670-719b7117bb3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_autos_video","timestamp":"2018. május. 19. 15:11","title":"Itt egy 6 éves, aki egy 10 tonnás markolót vezet fel egy teherautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb4c6e0-c7ff-4ddf-8258-b4d09b756ff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több száz új munkavállalót várnak Magyarország legnagyobb raktárépületébe, melyet az Auchan építtet az Üllői úton. A raktár az országos házhozszállítás mellett az francia multi teljes portfóliójának logisztikai hátterbázisául szolgál majd.","shortLead":"Több száz új munkavállalót várnak Magyarország legnagyobb raktárépületébe, melyet az Auchan építtet az Üllői úton...","id":"20180518_Csocso_es_teveszobat_kapnak_az_Auchan_dolgozoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb4c6e0-c7ff-4ddf-8258-b4d09b756ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5edbac6-b7b0-4d86-8816-6f3c9feec924","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Csocso_es_teveszobat_kapnak_az_Auchan_dolgozoi","timestamp":"2018. május. 18. 11:41","title":"Csocsó- és tévészobát kapnak az Auchan dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c2459-69f3-4712-a24d-5c07281daa14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasóink szavaztak arról, a minisztereket bemutató parlamenti beszéd alapján kit becsül leginkább Orbán Vikor, illetve kit tart potyautasnak. Szórakoztató lett az eredmény. ","shortLead":"Olvasóink szavaztak arról, a minisztereket bemutató parlamenti beszéd alapján kit becsül leginkább Orbán Vikor, illetve...","id":"20180519_Semjen_Zsolt_sirva_fakad_ha_ezt_meglatja__itt_a_szavazas_eredmenye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=595c2459-69f3-4712-a24d-5c07281daa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711958-a22d-45ef-b689-28b8f45f8783","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Semjen_Zsolt_sirva_fakad_ha_ezt_meglatja__itt_a_szavazas_eredmenye","timestamp":"2018. május. 19. 07:56","title":"Az Orbánért rajongó Semjén Zsolt sírva fakad, ha ezt meglátja - itt a szavazás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e55ea5-e911-49ae-992a-caf5f3a08cdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jordánia tiszteletbeli konzulja lassan hazajár a Házba.","shortLead":"Jordánia tiszteletbeli konzulja lassan hazajár a Házba.","id":"20180518_Most_is_ott_volt_a_Parlamentben_a_nemzetbiztonsagi_kockazat_Zaid_Naffa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e55ea5-e911-49ae-992a-caf5f3a08cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2324d60b-1d10-4fb0-8aed-729ee97f5442","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Most_is_ott_volt_a_Parlamentben_a_nemzetbiztonsagi_kockazat_Zaid_Naffa","timestamp":"2018. május. 18. 11:38","title":"Most is ott volt a Parlamentben a nemzetbiztonsági kockázat, Zaid Naffa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b81419-adc8-4566-a260-3b4be255dd14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felsőpakony közelében egy sávon halad a forgalom Szeged felé.","shortLead":"Felsőpakony közelében egy sávon halad a forgalom Szeged felé.","id":"20180519_Negy_auto_hajtott_egymasnak_az_M5oson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b81419-adc8-4566-a260-3b4be255dd14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da766de2-9366-49ad-9c4d-270f85bc1760","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_Negy_auto_hajtott_egymasnak_az_M5oson","timestamp":"2018. május. 19. 10:56","title":"Négy autó hajtott egymásnak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]