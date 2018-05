Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Határozottan rontott gazdasági pozícióján az EU 286 régiója között a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország térség a legutolsó brüsszeli adatok szerint. Uniós tartományok és GDP-k: a Budapest régiót visszaelőzte Toscana

Az AS Roma tavaly visszavonult legendája nyílt levélben méltatta a Juventus legendáját, aki bejelentette, távozik.

Totti érzelmes levélben búcsúzott Buffontól

Rekordáron kelt el két üveg ritka, 60 éves skót whisky Hongkongban.

Ez még pesti lehúzósnak is erős lenne: 567 milliót fizetett valaki két üveg whisky-ért

Váltott az Emil Rulez.

Elmebetegek: új feladatra készül Hajós Andrásék cége

Korábban baleset volt, helikopter és tűzoltóautó is a helyszínre érkezett.

8 kilométeres, nagy dugó van az M7-esen Érdnél

Egy sok szempontból értelmetlen és anakronisztikus intézmény puccos ünnepe tartja lázban a fél világot. Mit kell tudni Harry herceg és Meghan Markle esküvőjéről? És főleg miért érdemes beleszédülni az esküvői forgatagba?

Minek ez a nagy felhajtás egy esküvő körül? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","shortLead":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.

A náthától jobban féltjük gyerekünket, mint az elhízástól

A zalaegerszegi járműipari tesztpályának csaknem egyharmada elkészült.

Videó: így fest most a 40 milliárdos magyar tesztpálya