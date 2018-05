Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5f4462-51c3-4f95-b432-e5159c9de01f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma tavaly visszavonult legendája nyílt levélben méltatta a Juventus legendáját, aki bejelentette, távozik.","shortLead":"Az AS Roma tavaly visszavonult legendája nyílt levélben méltatta a Juventus legendáját, aki bejelentette, távozik.","id":"20180519_totti_erzelmes_levelben_bucsuzott_buffontol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f4462-51c3-4f95-b432-e5159c9de01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d922ea-5a3f-40ba-9904-a36759c0bbd8","keywords":null,"link":"/sport/20180519_totti_erzelmes_levelben_bucsuzott_buffontol","timestamp":"2018. május. 19. 07:45","title":"Totti érzelmes levélben búcsúzott Buffontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere ellen a New York-i Metropolitan Opera, a periratok szerint 5,86 millió dollárt követel James Levine-től.","shortLead":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere...","id":"20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5599eda5-6dd5-43ad-b6a6-edec8630e4bd","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","timestamp":"2018. május. 19. 17:18","title":"Milliókra perli karmesterét a Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most valamiben egyetértett vele. De azért kritizálta is az illiberális demokráciát.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most...","id":"20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ced485-7d33-4aa8-9ed7-788b4188033c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","timestamp":"2018. május. 19. 18:43","title":"Fukuyama végre egyetértett Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katolikus egyház feje időzített bombaként írta le a pénzügyi derivatívákat, vagyis azokat a befektetési ügyleteket, amelyek értékét más értékpapírok, mögöttes termékek árfolyama határozzák meg.","shortLead":"A katolikus egyház feje időzített bombaként írta le a pénzügyi derivatívákat, vagyis azokat a befektetési ügyleteket...","id":"20180519_Penzugyi_osszeomlasra_figyelmeztet_Ferenc_papa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d7f4ca-b077-4f36-be02-5115935d2e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Penzugyi_osszeomlasra_figyelmeztet_Ferenc_papa","timestamp":"2018. május. 19. 16:17","title":"Pénzügyi összeomlásra figyelmeztet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cd540c-505b-4a13-9c60-9619832016bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik – eddig nagyjából erre egyszerűsítette le családpolitikáját az Orbán-kormány, amivel még a régiós versenytársak többségétől is leszakadt az ország.","shortLead":"Ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik – eddig nagyjából erre egyszerűsítette le családpolitikáját...","id":"201816__csokkeno_nepesseg__noi_szerepek__gazdasagi_fejlodes__fogyatkozo_eselyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50cd540c-505b-4a13-9c60-9619832016bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc46e-f707-42a0-871e-d513099abd0e","keywords":null,"link":"/itthon/201816__csokkeno_nepesseg__noi_szerepek__gazdasagi_fejlodes__fogyatkozo_eselyek","timestamp":"2018. május. 19. 16:30","title":"Nem látszik, hogy megszületne az Orbán-kormány megoldása a népességcsökkenés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, hogy a katolikus egyházfő elfogadta-e lemondásukat.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy a katolikus egyházfő elfogadta-e lemondásukat.","id":"20180518_a_pedofilbotrany_miatt_lemond_az_osszes_chilei_puspok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff8a967-cbe3-4dcb-9b7c-88e50182b1f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_a_pedofilbotrany_miatt_lemond_az_osszes_chilei_puspok","timestamp":"2018. május. 18. 17:44","title":"A pedofilbotrány miatt lemond az összes chilei püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több milliárd fontig terjedő pénzbüntetésekkel sújtaná a brit kormány azokat a globális közösségi médiaportálokat, amelyek nem akadályozzák meg illegális - például zaklató, fenyegető, vagy terrorcselekményre buzdító - tartalmak megjelenítését felületeiken.","shortLead":"Több milliárd fontig terjedő pénzbüntetésekkel sújtaná a brit kormány azokat a globális közösségi médiaportálokat...","id":"20180520_Milliardokra_buntetne_a_brit_kormany_az_illegalis_tartalmakat_kozo_kozossegi_portalokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d903ab0-f05f-49b5-9550-cf2e394f5c93","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Milliardokra_buntetne_a_brit_kormany_az_illegalis_tartalmakat_kozo_kozossegi_portalokat","timestamp":"2018. május. 20. 12:39","title":"Milliárdokra büntetné a brit kormány az illegális tartalmakat közlő közösségi portálokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi járműipari tesztpályának csaknem egyharmada elkészült.","shortLead":"A zalaegerszegi járműipari tesztpályának csaknem egyharmada elkészült.","id":"20180519_Video_igy_fest_most_a_40_milliardos_magyar_tesztpalya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a25f8d1-1621-4e4b-8928-ebdc141d8dcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_Video_igy_fest_most_a_40_milliardos_magyar_tesztpalya","timestamp":"2018. május. 19. 10:44","title":"Videó: így fest most a 40 milliárdos magyar tesztpálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]